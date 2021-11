Raúl Viver: Podíamos estar celebrando una victoria"

El capitán del equipo de Ecuador, Raúl Viver (i), felicita a sus jugadores Diego Hidalgo (c) y Gonzálo Escobar tras vencer en el segundo set a la pareja española durante el encuentro correspondiente a la eliminatoria de la fase final de la Copa Davis que disputan hoy viernes en el Madrid Arena. EFE/ Rodrigo Jiménez

Madrid, 27 nov (EFE).- El capitán del equipo de Ecuador de Copa Davis Raúl Viver se mostró feliz por el rendimiento de sus jugadores que pusieron en apuros al equipo español aunque triste por no haber conseguido el triunfo en ninguno de los tres partidos.

"Estoy triste porque incluyo el partido de Roberto (Quiroz) porque también pudo ganar. Y Emilio (Gómez) estuvo a tres puntos de ganar el partido suyo ante Pablo Carreño. Y después el dobles. Estoy contento por como compitieron pero tristes por el resultado. Podíamos estar celebrando una victoria hoy. Pero han demostrado que pueden competir con los mejores del mundo", dijo el capitán de Ecuador.

Viver reconoció que la Copa Davis es especial aunque esta, con la nueva fórmula, una fase final, es distinta. "Todas las Copas Davis son especiales aunque esta con este formato nuevo para mí, con los dieciocho mejores del mundo es una experiencia única. Estoy triste por los chicos por lo que dejaron en la cancha y creo que merecimos un poco más. Aún hay una serie más e intentaremos estar en la misma línea", indicó.

El capitán de Ecuador se mostró favorable a que alguna vez la fase final de este torneo se dispute en Sudamérica.

"Me encantaría una fase final de la Copa Davis en Sudamérica. Todos los de sudamérica vivimos esta competición de forma muy especial, con mucha pasión. Y sería algo grande, está claro", destacó Viver.

Por su parte, Diego Hidalgo, que junto a Gonzalo Escobar estuvo cerca de ganar a la pareja española en el encuentro de dobles, se mostró contrariado tras perder un encuentro que el equipo ecuatoriano estuvo cerca de ganar.

"Fue bastante difícil. Es difícil explicar la tristeza que se siente por no poder cerrar este partido. EStuvimos a un nivel alto, capaces de disputar este tipo de partidos", dijo el jugador ecuatoriano que pretende centrar su carrera en la modalidad de dobles.