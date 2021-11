Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más populares de hoy sábado, 27 de noviembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Spotify se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de transmisión.

1. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.354.620 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.179.562 más de reproducciones.

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer puesto, con 1.001.437 reproducciones.

4. Smokin Out The Window

«Smokin Out The Window» de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic sigue abriéndose camino en las listas. Con 946.941 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición cuarta.

5. Oh My God

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «Oh My God» debuta en el ranking directamente en el quinto lugar, pues alcanzó un total de 908.224 reproducciones.

6. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)», interpretado por The Kid LAROI, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 897.311 reproducciones.

7. Heat Waves

Tras acumular 810.516 reproducciones, «Heat Waves» de Glass Animals se mantiene en séptimo lugar.

8. All I Want for Christmas Is You

Cosechar éxitos es sinónimo de Mariah Carey. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «All I Want for Christmas Is You», debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 790.389 reproducciones de primera entrada?

9. Rockin' Around The Christmas Tree

«Rockin' Around The Christmas Tree» de Brenda Lee sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 696.353 reproducciones.

10. abcdefu

Un número tan favorable como 695.537 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de GAYLE va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo lugar.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Spotify?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.