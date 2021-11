Previa del partido: AS Mónaco recibe en su feudo a Racing Estrasburgo

El próximo domingo a las 15:00 se jugará el partido de la decimoquinta jornada de la Ligue 1, el cual medirá a Mónaco y a Estrasbrurgo en el Estadio Luis Ii.

AS Mónaco encara la decimoquinta jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición tras haber empatado 2-2 ante Lille OSC en su último partido. Desde el inicio de la temporada, los locales han vencido en cinco de los 14 encuentros jugados hasta la fecha en la Ligue 1, con 19 tantos a favor y 18 en contra.

Respecto a los visitantes, Racing Estrasburgo logró un empate a uno frente a Stade de Reims, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, de modo que llega al encuentro con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. De los 14 partidos que ha jugado en esta temporada de la Ligue 1, Racing Estrasburgo ha ganado cinco de ellos y suma una cifra de 19 goles encajados frente a 25 a favor.

En referencia al desempeño en su estadio, AS Mónaco ha ganado tres veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, Racing Estrasburgo tiene un balance de una victoria, tres derrotas y dos empates en seis partidos jugados, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio de AS Mónaco si quiere mejorar estas cifras.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Estadio Luis Ii, de hecho, los números muestran dos derrotas y un empate a favor de AS Mónaco. La última vez que se enfrentaron Mónaco y Estrasbrurgo en la competición fue en marzo de 2021 y el encuentro finalizó con un resultado de 1-0 a favor de Estrasbrurgo.

Además, este encuentro puede deshacer el desempate en la tabla clasificatoria, puesto que ambos equipos llegan con los mismos 19 puntos al encuentro. El equipo local se encuentra en noveno lugar, mientras que el equipo visitante se sitúa en la octava plaza.