Perú.-La Justicia dicta 2 años de prisión preventiva para el gobernador de Arequipa acusado de liderar un grupo criminal

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Poder Judicial de Perú ha dictado 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, a quien la Fiscalía acusa de liderar la presunta organización criminal 'Los hijos del cóndor' bajo la que se coordinaban sobornos a los consejeros de la región a cambio de que estos protegiesen a sus funcionarios más importantes y evitasen fiscalizar su gestión.



El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios José Málaga ha respondido así a una solicitud de la Fiscalía, que señala a Cáceres por delitos de organización criminal, cohecho genérico y cohecho pasivo impropio.



Además del gobernador, seis funcionarios y un empresario de la región también están siendo investigados por estos delitos y enfrentan la misma medida de prisión preventiva, informa la prensa peruana.



No obstante, la Fiscalía había pedido 36 meses de arresto preventivo, por lo que ha anunciado que apelará el plazo dispuesto por el juez, una acción que repetirán las defensas de los acusados pero para que la orden conocida este viernes no se cumpla.



La Fiscalía ha apuntado que el gobernador regional de Arequipa habría elegido a algunos consejeros para ofrecerles la entrega de obras, así como beneficios económicos y laborales, con el objetivo de que estos no lo fiscalizaran y le mostrasen su apoyo.



Entre estas muestras, estarían que no admitiesen a trámite los posibles pedido de interpelación en contra de Cáceres u otros altos cargos de su confianza.



El gobernador arequipeño habría también acordado la entrega de terrenos a directivos de diferentes asociaciones productoras mediante testaferros.



Es posible que Cáceres inicie una huelga de hambre como medida de protesta ante la decisión del juez, como anunció el jueves acusando al magistrado de actuar parcializado.