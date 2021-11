"Perder de esta forma duele bastante", lamenta Diego Alves

El arquero del Flamengo, Diego Alves, lamentó que su equipo perdiera por "detalles" la final de la Copa Libertadores de 2021 ante el Palmeiras por 2-1 en alargue este sábado en Montevideo.

"Son detalles, ¿no? Perder de esa forma duele bastante. Fue un gran juego, casi no le dimos chances al Palmeiras. Ellos estuvieron en su estilo y nosotros en el nuestro. No era el día, no era para nosotros", afirmó el experimentado golero al término del juego en el legendario estadio Centenario.

"La tristeza es grande. A partir de ahora no hay que culpar a nadie. Felicitar al Palmeiras. Nosotros nos vamos a levantar", agregó.

Con goles de Raphael Veiga y Deyverson, éste tras una pifia del volante Andreas Pereira, el 'Verdão' del portugués Abel Ferreira consiguió la tercera corona de la Libertadores y segunda consecutiva.

El Flamengo de Renato Portaluppi, campeón del torneo en 2019, descontó a través de su goleador, Gabigol.

El 'Fla' ahora luchará, aunque sin muchas chances, por el título del Brasileirao-2021. Atlético Mineiro lidera con ocho puntos de ventaja sobre los cariocas, segundos, a falta de cuatro fechas para el final.

