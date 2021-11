Peñarol mantiene la cima del Clausura uruguayo y Nacional se acerca

Jugadores de Peñarol, en una fotografía de archivo. EFE/Pablo Porciúncula/Pool

Montevideo, 26 nov (EFE).- El Peñarol mantiene la cima del Torneo Clausura del fútbol uruguayo pese a igualar sin goles con el Progreso mientras que Nacional, que igualó con sufrimiento 2-2 con Liverpool, se acercó al líder ya que ganó un reclamo de puntos por el juego de la primera fecha con el Cerro Largo.

El equipo dirigido por Mauricio Larriera sumó su tercer empate al hilo y esta vez no pudo romper el cero en el arco pese a una gran cantidad de llegadas de riesgo provocadas por los atacantes del equipo.

Asimismo, el Peñarol mantiene el descontento con los fallos arbitrales durante el Clausura, que en esta oportunidad tuvo dos penales que no fueron cobrados por el árbitro de juego.

Pese a no poder ganar hace tres fechas, los aurinegros mantienen la cima de la clasificación tanto en el Clausura como en la Tabla Anual acumulada -que otorga ventaja deportiva en las finales del campeonato uruguayo-.

En tanto, el Nacional no pudo superar al Liverpool en un juego en el que estuvo ganando prácticamente todo el trámite de partido pero cerca del final el exjugador tricolor y de la selección uruguaya Sebastián Fernández marcó la igualdad para el Liverpool y el 2-2 definitivo.

Sin embargo, esta fue una jornada de muchos puntos para Nacional debido a que se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que le dio por ganado el juego de la primera fecha ante Cerro Largo y gracias a esas tres unidades paso de estar prácticamente sin posibilidades a estar cerca de lo más alto.

La denuncia se dio tras sospechas de los tricolores de que el entrenador de Cerro Largo, Danielo Núñez, que se encontraba expulsado, había dado indicaciones telefónicas a su asistente.

El fallo provocó un gran malestar tanto en el Cerro Largo -que también está peleando por el Clausura- como en el Peñarol debido a que ambos entienden que no existen motivos claros para la pérdida de puntos y se estima que ambas instituciones presentarán en conjunto una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En tanto, el Plaza Colonia no pudo aprovechar nuevamente la pérdida de puntos del Peñarol y cayó frente al Wanderers por 0-1 por lo que se despidió de la posibilidad de pelear por la Tabla Anual acumulada.

Asimismo, el Cerrito logró concretar su objetivo de permanecer en Primera División tras vencer al Deportivo Maldonado por 0-1 mientras que el Sud América sigue queriendo mantener la categoría y derrotó al Rentistas por 3-1.

La fecha culminará entre lunes y martes con los juegos del Cerro Largo ante el Montevideo City Torque, mientras que el River Plate se medirá ante el Villa Española y el Fénix enfrentará al Boston River.