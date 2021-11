Pellegrini califica al Levante como un rival "peligroso" pese a ser colista

Manuel Luis Pellegrini, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Sevilla, 27 nov (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, advirtió de que el Levante, su rival del domingo en el Villamarín, es un equipo "peligroso, aunque no tenga los resultados de temporadas anteriores" y a pesar de su condición de colista, ya que "tiene buenos jugadores y ha hecho buenos partidos".

Pellegrini incidió este sábado en rueda de prensa en que el conjunto valenciano no será un adversario fácil, al recordar sus "empates contra el Atlético y el Athletic", y destacó la presencia en sus filas de "futbolistas creativos que seguro que quieren salir de donde están".

Por ello, instó a sus hombres a "estar precavidos", puesto que los "partidos se deciden por el funcionamiento individual y colectivo, no por la tabla".

El técnico santiaguino huyó de "comparar o relacionar distintas semanas", tras haber encadenado dos triunfos en los últimos seis días -uno en Liga y otro en la Liga Europa-, ya que "lo importante es la evolución del equipo durante el año", y recordó que, "pese a las tres derrotas consecutivas" antes del parón, el Betis "se mantuvo quinto y en Europa".

"No se dieron los resultados en aquella (semana), pero hay que mirar la parte global. Creo que hemos sido regulares hasta ahora y ojalá se mantenga toda la temporada", agregó Pellegrini.

El entrenador bético habló abiertamente de "las renovaciones" de su compatriota, el portero Claudio Bravo, y del mediapunta francés Nabil Fekir, ya que ve a ambos "muy contentos en el Betis" y considera que "la misma campaña que está haciendo el equipo también está ayudando" a que mediten prolongar su estancia en el club.

"Son jugadores que vienen de hacer cosas importantes en otros clubes. En ese aspecto, no sé lo que pasará porque en las negociaciones nunca se sabe, pero veo a los dos jugadores contentos de estar aquí y dan un rendimiento muy importante para el equipo", subrayó Pellegrini.mds/cc/og