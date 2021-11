Organización regional pide diálogo en Martinica y Guadalupe ante disturbios

El presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Keith Mitchell, hizo este viernes un llamamiento al diálogo en los territorios franceses de ultramar de Martinica y Guadalupe, países miembros del grupo, ante los disturbios provocados por quienes se oponen a la vacunación obligatoria contra la covid-19. EFE/Jean Marc Herve Abelard

San Juan, 26 nov (EFE).- El presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Keith Mitchell, hizo este viernes un llamamiento al diálogo en los territorios franceses de ultramar de Martinica y Guadalupe, países miembros del grupo, ante los disturbios provocados por quienes se oponen a la vacunación obligatoria contra la covid-19.

"Instamos a un diálogo que comience con el principio básico de que todos estamos en riesgo y que el enemigo es el virus y no los demás", dijo este viernes el también primer ministro del territorio caribeño de Granada en un comunicado.

Hizo hincapié en que la violencia, saqueos e incendios provocados en esos dos territorios no ofrecen ninguna solución a la convivencia en común.

Las palabras de Mitchell llegan después de que el pasado día 22 se convocara en Martinica una huelga general en protesta por la vacunación obligatoria contra la covid-19 de los trabajadores sanitarios y por otros problemas sociales.

Guadalupe sufría mientras disturbios en los que los manifestantes emplearon armas de fuego, causaron destrozos en farmacias, comercios y saqueos generalizados.

"Nos gustaría creer que quienes se oponen a la vacunación no se suscriben a este comportamiento y se desvinculan de estas acciones contraproducentes", subrayó Keith.

LAS PROTESTAS SE INTENSIFICAN EN MARTINICA

La declaración del primer ministro de Granada se produjo mientras las protestas se intensificaron en Martinica el jueves por la noche con manifestantes que replicaron a sus homólogos en la vecina Guadalupe, con saqueo de tiendas y barricadas en llamas en áreas de la capital, Fort De France.

Medios de Martinica reproducen este viernes imágenes de manifestantes atacando un centro comercial y huyendo con mercancía, mientras que en otras protestas se colocaban barricadas en carreteras.

Los manifestantes en Martinica y Guadalupe protestan contra la obligación de vacunarse para los trabajadores de la salud, un requisito también vigente en la Francia continental.

Las autoridades locales de estos dos territorios de ultramar franceses informaron de que personal militar había tomado el control de varias gasolineras ante el riesgo de ataques.

CONTINÚA LA NEGOCIACIÓN

Los líderes de 17 organizaciones sindicales que iniciaron la huelga general en Martinica continuaban este viernes negociando con las autoridades locales en un intento por llegar a un acuerdo.

Además de poner fin a la obligación de vacunación, los manifestantes exigen aumentos salariales y una bajada de los precios de la gasolina.

La situación en Guadalupe, donde el personal de elite del Ejército y la Policía de la Francia continental tratan de restaurar el orden, parece más fuera de control que en Martinica.

Las tasas de vacunación en los territorios de ultramar franceses del Caribe son en general mucho más bajas que las del continente y su población ha mostrado gran oposición a las medidas contra la covid-19.

Desde el inicio de la pandemia en Martinica se han registrado casi 45.000 contagios y 707 muertes, mientras que en Guadalupe los infectados alcanzaron los 24.886 y los fallecidos 344.