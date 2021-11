México/Brasil.- México exigirá visados a brasileños ante el aumento de la migración irregular

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de México ha informado este viernes de que empezará a exigir visados a los nacionales brasileños como parte de sus esfuerzos "para ordenar los flujos migratorios" y "combatir el abuso por parte de grupos dedicados al tráfico ilícito de personas" ante el aumento de la migración irregular.



En concreto, el Ejecutivo mexicano ha suspendido de manera "temporal" el acuerdo con el Gobierno brasileño para la supresión de visados en pasaportes ordinarios, un pacto que entró en vigor en 2004.



Con ello, se determina el requisito temporal de visado mexicano en pasaportes ordinarios a los nacionales de Brasil que "viajen a territorio nacional en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas", ha puntualizado el Gobierno mexicano en un comunicado.



La disposición tendrá vigencia desde el 11 de diciembre y se prevé llevar a cabo consultas bilaterales para evaluar el impacto de de la misma en un plazo no mayor a seis meses.



"Esta decisión obedece al incremento de flujos irregulares y a que de manera lamentable, grupos delictivos lucran, con base en engaños, del interés de nacionales brasileños por migrar de manera irregular a Estados Unidos a través de México, al amparo de la facilidad que otorgaba el mencionado Acuerdo, con fines distintos para los que fue establecido originalmente", ha justificado el Gobierno.



Asimismo, ha precisado que su intención es no "menoscabar el intercambio legítimo de flujos de nacionales de ambos países con fines de turismo, culturales y de negocios", por lo que otorgará "facilidades migratorias" a quienes ingresen al país vía aérea.



Esto, ha incidido, se realizará a través de un formulario conocido como Autorización Electrónica, que se podrá obtener de manera gratuita en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración (INM), y que deberá rellenarse "con debida antelación al viaje".



Por otra parte, los nacionales brasileños que viajen a territorio mexicano vía terrestre o marítima, de conformidad con la normatividad vigente, deberán tramitar la visa física correspondiente ante las autoridades consulares mexicanas.



Además, no tendrán presentar el mencionado formulario ni visado mexicano, los brasileños que viajen a territorio mexicano con un dcumento que acredite residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el espacio Schengen, así como los países miembros de la Alianza del Pacífico. Tampoco los que posean visado válido y vigente de todos estos países.



En los últimos meses, la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lidiado con una ola de migración sin precedentes en la frontera del país con México, con alrededor de 1,7 millones de personas intentando cruzar este año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.



La mayoría de los migrantes detenidos, casi 1,4 millones, procedían de México y del Triángulo Norte de América Central. Pero el coronavirus y la consiguiente crisis económica han impulsado a cientos de miles de personas, principalmente de otras naciones de América Latina y el Caribe, a abandonar sus hogares.



A diferencia de muchos haitianos y cubanos, que a menudo comienzan sus viajes en el interior de Sudamérica y lo hacen por tierra, los migrantes de Brasil suelen volar a Ciudad de México antes de dirigirse al norte.



Hasta septiembre de este año, casi 57.000 migrantes brasileños han sido detenidos en su intento de ingresar a territorio estadounidense desde México.