Mejía: "No fui capaz de mantener el nivel"

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El colombiano Nicolás Mejía se mostró satisfecho por el nivel ofrecido en su encuentro ante el italiano Lorenzo Sonego pero reconoció que le resultó difícil mantener el ritmo del primer set que ganó ante el transalpino.

"Fue un grandísimo nivel. No hay que dar muchas vueltas. Para llegar a ser top 50 o top 100 tengo que mantener muchas veces el nivel que mantuve en el primer set. Después no pude aguantar ese nivel, claro", dijo Mejía que mantuvo un gran nivel en su segunda aparición con el equipo colombiano en Copa Davis.

Para el tenista de Colombia de 21 años la experiencia fue inmejorable. "Es increíble pero es una motivación extra. Es lo máximo representar a mi país, a Colombia y llevar su nombre detrás. Esto es lo que tengo que hacer todos los días para mejorar el nivel. Fue lo que más me dolió no haber podido dar el punto a mi país", indicó Mejía, optimista ante el futuro que le espera.

"Me demostré a mí mismo que soy capaz de jugar a un gran nivel tal y como se vio en el primer set. Sonego está en un ránking muy superior y fue más consistente. Se vio", concluyó Mejía.