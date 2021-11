Materias primas caen ante preocupaciones por variante Omicron

(Bloomberg) -- Las materias primas, desde el cobre hasta el crudo y el algodón, se desplomaron tras la aparición de una nueva variante de covid-19 con múltiples mutaciones que generó preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda mundial y provocó una espiral en los mercados financieros.

Los metales industriales, incluidos el zinc y el níquel, retrocedieron más de un 3% en Londres, mientras que el crudo cayó por debajo de los US$69 el barril. Por su parte, el cacao se desplomó un 4,6% el viernes, cuando los mercados estadounidenses reabrieron después del festivo de Acción de Gracias. El azúcar, trigo, café y maíz también retrocedieron. El índice Bloomberg commodity spot cayó un 3,4%, su mayor caída desde junio.

La aparición de esta nueva cepa de coronavirus de rápida propagación está generando preocupaciones de que nuevos brotes descarrilen el crecimiento en las principales economías industriales del mundo, en tanto que los científicos señalaron que las múltiples mutaciones podrían hacerla más eficaz para evadir las vacunas existentes. Los mercados globales observaron una fuerte liquidación, e incluso el oro, que generalmente es un refugio seguro para inversionistas en tiempos de turbulencia, oscilaba entre ganancias y pérdidas.

Los productos básicos industriales se vieron especialmente afectados. Para los metales, la nueva cepa crea nuevos riesgos en las perspectivas de demanda, lo que pone en peligro el repunte reciente de precios impulsado por restricciones crónicas de suministro que han provocado fuertes reducciones en los inventarios mundiales. Para el petróleo, representa la mayor amenaza en meses para la recuperación del consumo.

Los inversionistas de los mercados financieros se preguntaban si los nuevos brotes podrían complicar los esfuerzos de los bancos centrales para retirar las políticas monetarias ultraflexibles. El viernes, algunos operadores se apresuraron a recortar sus apuestas sobre alzas de tasas, mientras que las monedas de refugio seguro se recuperaron.

“La incertidumbre sobre las posibles consecuencias de la nueva variante del virus es un claro recordatorio para los mercados de que esta pandemia aún no termina”, dijo en una nota Alexander Zumpfe, operador sénior de la refinería Heraeus Metals Germany GmbH & Co. “El precio del oro debería seguir siendo compatible en este entorno y el tema de la reducción de estímulo debería quedar en segundo plano por el momento”.

El crudo Brent de referencia retrocedió hasta un 12%, la mayor cantidad desde abril de 2020. Ante esto, la OPEP+ podría optar por detener su actual aumento de producción planificado de 400.000 barriles por día o incluso recortar la producción, señaló UBS Group AG.

