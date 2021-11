Maduro pidió a la aviación venezolana estar alerta ante el narcotráfico

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 27 nov (EFE).- El presidente Nicolás Maduro pidió a los oficiales de la Aviación Militar Bolivariana, a través de un mensaje grabado y transmitido este sábado en el canal estatal de televisión, mantenerse alerta ante los "delincuentes", "terroristas" y "narcotraficantes" que violen el espacio aéreo de Venezuela.

"La Aviación Militar Bolivariana debe estar alerta para impedir que estos delincuentes, terroristas, narcotraficantes, alcancen sus nefastos fines en cielo venezolano", dijo el mandatario en su mensaje, difundido en el canal VTV con motivo de la celebración del 101 aniversario de ese cuerpo de seguridad estatal.

Maduro reivindicó la capacidad tecnológica y la pericia de los funcionarios dentro del cuerpo aéreo venezolano en su lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

"Me siento orgulloso del nivel alcanzado por ustedes, queridos y queridas combatientes del aire, que con sus alas de acero han demostrado la gran capacidad y pericia que tienen, dándole una respuesta contundente al contrabando, al narcotráfico y a todos los violadores de nuestro espacio aéreo", apostilló.

Además, aseguró que la Fuerza Armada está en "unidad perfecta" y que no se "subordina" a otros intereses que no sean los del país caribeño, y pidió a los miembros de la aviación mantener "lealtad absoluta al pueblo de Venezuela".

"Este componente fundamental de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que seguir siendo garante de paz, prepararse durante las 24 horas del día para la defensa de la paz, la soberanía y la independencia nacional", dijo.

Insistió en que el papel de la aviación es mantener "la dignidad" del pueblo y añadió que "así ha sido y así seguirá siendo, porque la base sólida de nuestra doctrina militar bolivariana responde a la esencia misma del alma venezolana", añadió.

Maduro reiteró que la que celebran este sábado es una "aviación de avanzada" que se logró "gracias a la revolución bolivariana".

"Ustedes cierran filas en una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nunca más será usada contra el pueblo", dijo Maduro.