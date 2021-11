Los comicios en Honduras, entre llamados a votar y pocas esperanzas de cambio

La candidata presidencial hondureña Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre). EFE/ Str

Tegucigalpa, 27 nov (EFE).- En la víspera de las elecciones generales en Honduras de este domingo, parte de la población se muestra desconfiada hacia una cita muy polarizada que considera que no traerá los cambios esperados en el país, mientras la comunidad internacional y sectores sociales han llamado a votar de forma masiva.

El hondureño Henry Castro, de 64 años, dijo en declaraciones a Efe que no tiene muchas esperanzas de que los comicios traigan el cambio que los hondureños vienen pidiendo hace años.

Castro comentó que otorgará su voto a Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien busca por tercera vez ser presidenta de Honduras, pero está convencido de que el gobernante Partido Nacional "no va a soltar el poder así por así".

El sexagenario considera que la mayoría de los hondureños votará por Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía reformas constitucionales que la ley no le permitía, pero presagia un supuesto fraude.

"De qué nos sirve que el pueblo tenga el voto, si ellos (Partido Nacional) tienen el poder", subrayó Castro, quien cree que los graves problemas de violencia, pobreza, corrupción, impunidad y narcotráfico no serán resueltos por el nuevo Gobierno.

JÓVENES MÁS OPTIMISTAS

En tanto, los jóvenes se muestran optimistas respecto al futuro del país centroamericano, que afronta el domingo sus undécimas elecciones generales con tres candidatos con opciones de ganar la presidencia y una previsión de participación masiva.

Dominc García, una joven hondureña que hace 11 años vive en Barcelona (España), confía en que el resultado de las elecciones sirva para mejorar la situación de Honduras.

"Todo cambio se tiene que dar y va a ver un cambio muy grande, vamos a llamar la atención de Estados Unidos, la Unión Europea", indicó García a Efe.

García señaló que regresó a Honduras solo para ejercer el sufragio y lamentó que cada año "miles de hondureños salen hacia Estados Unidos y Europa" por la falta de oportunidades y la violencia en el país, donde no hay segunda vuelta electoral.

Comentó que luego del golpe de Estado de 2009 tuvo que salir de su país debido a la "situación caótica" en el país y destacó la importancia de que "la democracia vuelva a Honduras”.

Dijo sentirse "contenta" porque podrá ejercer su voto en las elecciones, en las que más de 5 millones de hondureños, de una población de 9,5 millones, están llamados a elegir entre doce candidatos al nuevo presidente de los próximos cuatro años.

Los hondureños también elegirán tres vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Centroamericano, además de 298 alcaldías.

Nasry Asfura, del Partido Nacional; Yani Rosenthal, candidato del Liberal, segunda fuerza de oposición en el Parlamento; y Xiomara Castro, quien encabeza la alianza de hecho entre Libre con la Unión Nacional Opositora de Honduras (Unoh), parten, según los sondeos, con posibilidades de ganar la presidencia.

VOTAR DE FORMA PACÍFICA

Representantes de la comunidad internacional y de diversos sectores sociales hicieron llamados al electorado para que acuda a las urnas a votar en unas elecciones muy polarizadas y marcadas por la campaña de confrontación e incitación al odio.

La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, instó a los hondureños a votar de "manera informada y pacífica".

La diplomática le pidió a la población y los políticos "tener paciencia y respeto de la legalidad y del proceso" para que Honduras celebre elecciones "libres, pacíficas y transparentes".

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) también han llamado a los hondureños a ejercer su derecho al voto de forma pacífica.

El director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, dijo hoy que en el país predomina un ambiente "muy favorable" para que los hondureños acudan a votar.

“Se ha creado un ambiente muy favorable para que la sociedad hondureña pueda acudir a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a depositar su voto”, subrayó.

Moreno señaló que la población debe ser "vigilante y defender el voto" en Honduras, donde las fuerzas del orden han garantizado la seguridad de los votantes y observadores.

Desde este sábado a las 06.00 hora local (12.00 GMT) y hasta las 18.00 hora local del próximo lunes (00.00 GMT), Honduras puso en vigencia la Ley Seca que prohíbe la venta y consumo de licores.

Las autoridades realizan operativos para verificar que se cumpla la Ley Seca y también que las personas no porten armas durante el proceso electoral, que será acompañado por el Parlamento Europeo, la OEA, la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otros.

Anny Castro