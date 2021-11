Líbano.- El líder de Hezbolá insiste en el cese del juez instructor de la investigación sobre la explosión de Beirut

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, ha denunciado este viernes la politización de la investigación de la explosión del puerto de Beirut, y ha vuelto a pedir la expulsión del magistrado instructor, Tarek Bitar.



Nasralá ha reiterado unas acusaciones que lleva formulando desde hace meses, en esta ocasión como una forma de queja contra el Tribunal de Casación, que este jueves desestimó dos demandas presentadas por el ex primer ministro Hasan Diab y el ex ministro del Interior Nuhad al Mashnuq, que acusaban al magistrado de contravenir la ley al citarles a declarar.



"Las decisiones judiciales de los últimos dos días confirman lo que hemos estado diciendo sobre la selectividad y el curso actual no conducirá a la verdad y la justicia", ha lamentado Nasralá, quien asegura que Hezbolá está siendo víctima de una persecución judicial sobre su presunta responsabilidad de su grupo en la explosión de agosto de 2020.



La detonación dejó más de 220 muertos y 6.500 heridos, además de enormes daños materiales, a causa de la explosión de cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto en condiciones inseguras.



"Lo que está sucediendo hoy es que el poder judicial libanés se está protegiendo entre sí. ¿Habrá algún juez hoy en el poder judicial libanés que se atreva a tomar la decisión de destituir al juez de instrucción Bitar?", ha añadido Nasralá en su discurso recogido por el portal de noticias Naharnet.



El mismo tribunal también anuló dos demandas similares presentadas por los legisladores Ali Hasan Jalil y Ghazi Zoaiter. También el jueves, el Tribunal Penal de Casación rechazó una demanda presentada por el exministro de Obras Públicas, Yousef Fenianos, que exigía la remoción de Bitar de la investigación de la explosión.



El Tribunal de Casación se ha pronunciado ya en tres ocasiones para rechazar demandas de Jalil y Zoaiter contra los procedimientos, encabezados por Bitar después de que sustituyera a Fadi Sauan, quien fue apartado del caso tras una batería de demandas contra él por su supuesta parcialidad.