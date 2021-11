La Real pone a prueba su carácter en el fortín espanyolista

Imagen de archivo de un partido entre Real Sociedad y Espanyol, en una imagen de archivo. EFE/Juan Herrero.

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 27 nov (EFE).- Tras perder el liderato de LaLiga y comprometer su futuro en Europa, la Real Sociedad afronta un duelo de carácter en el RCDE Stadium, convertido en el fortín espanyolista al que acude sin Aritz Elustondo, Mikel Merino, David Silva y la duda de Alex Isak.

Merino y Silva puede incluso que no retornen al equipo hasta 2022 y esta tanda de partidos que tiene por delante el equipo txuri urdin- Liga, Copa del Rey y la "final" contra el PSV Eindhoven en Liga Europa- la tendrá que sacar adelante sin algunas de sus estrellas, aunque con un Mikel Oyarzabal recuperado de su lesión muscular.

Los donostiarras, casi sin tiempo para recuperarse del decepcionante encuentro de Liga Europa en casa del Mónaco (2-1), no pueden despistarse porque Sevilla y Atlético apremian en la lucha por una segunda posición que defenderá con uñas y dientes el equipo de Imanol Alguacil.

El preparador guipuzcoano, en una semana de tres partidos, suele introducir algunos cambios y así podría volver Diego Rico al lateral, suplir Beñat Turrientes al lesionado Silva y Guevara al internacional Merino.

El Espanyol, mientras, quiere resarcirse de la derrota contra el Barcelona en el Camp Nou en la anterior jornada de LaLiga, un choque en el que los jugadores consideran que podrían haber obtenido un mejor resultado.

Los focos, y las esperanzas, del Espanyol están puestos sobre el delantero Raúl de Tomás. El delantero es el máximo realizador del equipo, y también el mejor goleador español de LaLiga, con siete dianas. RDT suma tres empates y una derrota en sus cuatro duelos contra la Real Sociedad.

El entrenador, Vicente Moreno, cuenta con las dudas del central David López y del delantero Dimata. De todos modos, la convocatoria no se conocerá hasta mañana, horas antes del compromiso.

Los precedentes entre ambos conjuntos en el feudo periquito pronostican un encuentro ajustado. En las últimas cinco visitas del conjunto vasco a RCDE Stadium, el balance ha sido de dos victorias para la Real Sociedad (2019-20, 2016-17 y 2015-16) y dos para el Espanyol (2018-19 y 2017-18).

Alineaciones probables:

Espanyol: Diego López; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Bare, Darder, Herrera; Embarba, Puado y Raúl de Tomás.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubeldia, Guevara, Turrientes; Januzaj, Oyarzabal e Isak.

Árbitro: Mateu Lahoz (comité valenciano).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 16:15 horas.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Espanyol (11º, 17 puntos); Real Sociedad (2º, 29 puntos).

La clave: La solidez como anfitrión del Espanyol, que solo ha perdido un encuentro en casa en esta temporada.

El dato: La Real Sociedad ha ganado en tres de sus últimas cinco visitas al RCDE Stadium.

Las frases:

Raúl de Tomás: "La Real es un grandísimo rival, será un partido difícil y competido"

Alguacil: "No me gustan los entrenadores que ponen excusas"

El entorno: La afición periquita confía en las opciones de su equipo y es uno de los grandes argumentos del buen momento del Espanyol como local. E