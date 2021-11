La reafirmación bética frente a las urgencias del colista

El delantero del Levante, José Luis Morales (d), disputa el balón ante el centrocampista argentino del Betis, Guido Rodríguez, en una imagen de archivo. EFE/Raúl Caro Cadenas.

Sevilla/Valencia, 27 nov (EFE).- Betis y Levante dirimen este domingo un duelo en el Benito Villamarín por objetivos contrapuestos, con el reto de los verdiblancos de reafirmar su recuperación para afianzarse en los puestos europeos y el de los granotas de ganar su primer partido, agobiados por las urgencias derivadas de su posición de colistas.

Los béticos revirtieron su situación en Elche (0-3) y el pasado jueves con la certificación de su pase a la siguiente ronda de la Liga Europa (2-0 al Ferencvaros húngaro), y ahora quieren reafirmar que la crisis por sus anteriores tres derrotas seguidas (3-0 ante el Atlético, 4-0 contra el Bayer Leverkusen y 0-2 con el Sevilla) ya está superada.

Con muchas bajas por lesiones y molestias, el Betis de Manuel Pellegrini deberá mantener su nivel competitivo ante un Levante del que el técnico chileno desconfía de su condición de colista, al considerarlo un rival "peligroso" y que tendrá que reaccionar porque tiene "buenos jugadores y ha hecho buenos partidos".

Aún así, Pellegrini confía a tope en toda su plantilla y espera consolidar su quinto puesto e incluso avanzar aún más en la zona alta, siempre que le beneficien los resultados de rivales directos, antes de encarar con la misma ambición un calendario muy exigente en el mes de diciembre.

El Betis deberá superar el examen de las bajas que tiene, pues recupera a su estrella, el francés Nabil Fekir, que cumplió el jueves el primero de sus tres partidos de sanción en la Liga Europa, pero pierde a Héctor Bellerín por su expulsión en Elche y, al estar lesionado Martín Montoya, deberá retrasar al lateral derecho a Aitor Ruibal.

Sí podrá alinear junto al medio argentino Guido Rodríguez, que vuelve en LaLiga tras cumplir en Elche su sanción, al portugués William Carvalho, ausente el pasado jueves por molestias, aunque no se han recuperado a tiempo el meta chileno Claudio Bravo, sustituido por una dolencia en el abductor ante el Ferencvaros; el central argentino Germán Pezzella y el extremo Rodri Sánchez, también con problemas.

Con el meta luso Rui Silva, Ruibal y probablemente Bartra, Víctor Ruiz y Álex Moreno en la zaga; y Guido y Carvalho o el mexicano Andrés Guardado en la media; se perfilan como titulares en la zona más incisiva del Betis Fekir, Sergio Canales, Juanmi Jiménez y el brasileño Willian José, éste en lugar de Borja Iglesias.

El rival bético, el Levante, llega a Sevilla en busca de la esperada reacción y de la primera victoria de la temporada. El duelo también es clave para el entrenador del equipo, Javier Pereira, que dirigirá su séptimo partido sin haberse convertido hasta ahora en el revulsivo necesario para cambiar la mala racha.

La plantilla, sin embargo, se agarra al empate logrado ante el Athletic Club en la última jornada en el que logró mantener la portería a cero y, según el propio técnico y los jugadores, estuvieron más cerca de la victoria que el rival y confían en que haya supuesto un punto de inflexión.

El entrenador del Levante no podrá contar con los lesionados Gonzalo Melero y Sergio Postigo y el centrocampista Álex Blesa y el delantero Alejandro Cantero tampoco están entre los convocados por decisión técnica.

Tras la buena actuación a nivel defensivo de los centrales ante el Athletic, Pereira podría repetir con Vezo y Mustafi, Clerc es indiscutible en la izquierda y entre Son y Miramón saldrá el inquilino del lateral derecho de la zaga del Levante.

Pocos movimientos se esperan en el centro del campo, con Malsa, Campaña y Bardhi, mientras que los futbolistas más ofensivos serían De Frutos, Morales y Roger.

- Alineaciones probables:

Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho o Guardado, Fekir, Canales, Juanmi y Willian José.

Levante: Cárdenas, Son o Miramón, Vezo, Mustafi, Clerc, Campaña, Bardhi, Malsa, De Frutos, Morales y Roger.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 14.00 CET 13.00 GMT

--------------------------------------------------------------

Puestos: Betis (5º, 24 puntos). Levante (20º, 7 puntos).

La clave: El acierto del Betis y su capacidad de recuperación, tras su partido del europeo del jueves, frente a la seguridad defensiva y el peligro que genere a la contra el Levante.

El dato: El Betis sólo ha perdido en tres (13 %) de las veintitrés visitas oficiales del Levante al Villamarín, con seis empates (26 %) y catorce victorias locales (61 %).

Las frases:

Manuel Pellegrini: "El Levante es un equipo peligro, con buenos jugadores, aunque no tenga los resultados de otras temporadas".

Javier Pereira: "Quiero ganar cada partido, pero no por que lo diga vamos a ganar".

El entorno: Segundo partido seguido del Betis en casa, donde tendrá el respaldo absoluto de su afición tras lograr el jueves pasar como segundo de grupo a los dieciseisavos de final de la Liga Europa.