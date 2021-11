La hinchada brasileña se adueña de Montevideo por final de Copa Libertadores

Actualiza con show previo y aforo aproximado ///Montevideo, 27 Nov 2021 (AFP) - En un clima de fiesta anticipada en una Montevideo tomada por miles de hinchas brasileños, Palmeiras y Flamengo, bicampeones de la Copa Libertadores, se enfrentan este sábado por el sueño de consagrarse el mejor club de América por tercera vez.Anitta, la estrella brasileña de la música pop, dio paso al show de apertura unos 20 minutos antes del pitazo inicial, interpretando varios temas junto a un grupo de baile delante de una réplica gigante de la Copa.La capital uruguaya palpitó desde temprano el partido que se jugará a las 20H00 GMT en el legendario estadio Centenario entre el equipo más popular de Brasil -el carioca 'Fla'- y el más laureado a nivel local -el paulista 'Verdao'-.Los exponentes del mejor fútbol de Rio de Janeiro y Sao Paulo son además los dos últimos campeones del torneo, choque que no se daba en una final de Libertadores desde hace 60 años.Miles de 'torcedores' ataviados con las casacas de sus clubes -entre los que prepondera la rojinegra del 'Mengao'- coparon la ciudad en las últimas horas, regalando postales de tranquilos paseos turísticos y cánticos de algarabía futbolera. Bares y supermercados montevideanos que amanecieron este sábado con carteles que ofertaban 'cerveja gelada' estaban completamente colmados por eufóricos simpatizantes, que convirtieron al portugués en la lengua mayormente hablada en múltiples rincones de la ciudad.Entre curiosos y divertidos, los uruguayos se sumaban a la fiesta foránea alentando a los distintos grupos con bocinazos o gritando los nombres de Giorgian de Arrascaeta o Joaquín Piquerez, los dos locales que podrán enfrentarse en la cancha.El renovado estadio Centenario lucía colmando en casi un 80%, con una mayor proporción de hinchas del 'Fla', aunque en duelo de cánticos la hinchada del albiverde también se hacía sentir.- Todo en la cabeza -Si hay igualdad al final de los 90 minutos reglamentarios, los conjuntos jugarán un alargue y, de continuar el empate, todo se definirá en penales.El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, consideró que el mayor adversario que tendrán sus jugadores este sábado será su propia cabeza. En un partido de este calibre, "30% es táctica" y "otro 70% viene de aquí", dijo el DT portugués señalándose la sien el viernes en conferencia de prensa. "El mayor adversario mañana (este sábado) está dentro de cada uno de nosotros", afirmó, antes de agregar que el mayor pedido a sus futbolistas es que sean "fieles a su juego" y que "jueguen de forma colectiva".El conductor del vigente campeón añadió que espera que su plantel se concentre y sea consciente del momento que vivirá. Quiero que estén "enfocados desde el primer hasta el último segundo, que disfruten, que proporcionen un gran espectáculo". Del otro lado, el entrenador del Flamengo, que vuelve a una final en el mismo estadio donde el club ganó su primera Libertadores en 1981, se congratuló de estar frente a un equipo "maravilloso" y señaló que ambos finalistas llegaron a esta instancia por méritos propios."Una final de Libertadores es para pocos", dijo el DT Renato Portaluppi, antes de asegurar que no deben darle chances al Palmeiras y que la final no tiene favoritos. "Tenemos un equipo muy fuerte del otro lado", agregó. - Hinchadas alejadas - En acuerdo con las autoridades uruguayas, barras organizadas de ambos clubes que llegan a Montevideo este sábado sin alojamiento, solo por el día y por vía terrestre, aguardarán para su ingreso en zonas de la ciudad distantes entre sí. Los simpatizantes de Palmeiras se concentrarán en el barrio costero Parque Rodó, en tanto los hinchas del 'Mengao' aguardarán el momento del choque en el más alejado Parque Roosevelt.Según explicó el comisario Richard Cabral, jefe del Estado Mayor de la Policía y encargado del operativo de seguridad, una vez finalizado el encuentro los integrantes de la hinchada del equipo perdedor saldrán del estadio directamente hacia los ómnibus, que serán escoltados por las rutas nacionales hasta la frontera con Brasil. Para los ganadores, en tanto, no hay previstas zonas puntuales de festejos. Efectivos patrullarán los puntos de concentración usuales para celebraciones, como las principales avenidas y la rambla capitalina. Montevideo cierra este sábado un ciclo de tres finales continentales recibidas en una semana, tras ser anfitriona de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores femenina.Y las tres con campeones brasileños: Atlhetico Paranaense (Sudamericana), Corinthians (Libertadores femenina) y Palmeiras o Flamengo (Libertadores masculina).gv/cl/ol -------------------------------------------------------------