La final que dejará un tricampeón y otras 10 curiosidades

Aficionados del Flamengo y del Palmeiras posan el 25 de noviembre de 2021 en el Mercado del Puerto, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 27 nov (EFE).- La final de la Copa Libertadores que este sábado, desde las 17.00 horas (20.00 GMT) en el Estadio Centenario de Montevideo, disputan los brasileños Palmeiras y Flamengo dejará un tricampeón de la competición, gane quien gane, ya que ambos atesoran dos copas en sus vitrinas.

Esa es una de tantas curiosidades que deja la edición 2021 del máximo torneo continental de clubes en América:

'TRICAMPEAO'

Sea cual sea el vencedor en la final de este sábado, el Palmeiras o el Flamengo sumarán su tercera Copa Libertadores. Los paulistas acumulan dos conquistas (1999 y 2020) y los cariocas otras tantas (1981 y 2019).

DOS ÚLTIMOS CAMPEONES ENFRENTADOS

La final de la Libertadores 2021 enfrentará a los dos últimos campeones de la competición: el Flamengo alzó el título en 2019 y, un año después, lo hizo el Palmeiras, vigente campeón. Precisamente, ambos obtuvieron sus títulos en las primeras finales únicas del torneo, contra el River Plate argentino (2-1) y el Santos brasileño (1-0), respectivamente.

UN CENTENARIO DE RÉCORD

El Estadio Centenario ha vivido 20 de las 61 disputadas hasta el momento, todas ellas en época de resolución en más de un encuentro. En cuatro (1968, 1973, 1977 y 1981) albergó el desempate ante igualdad en la ida y la vuelta: en 1968, el Estudiantes argentino venció al Palmeiras y en 1981 el Flamengo ganó su primer título ante el Cobreloa chileno.

SIN DERROTAS

El Flamengo se presenta en la final sin haber perdido un solo encuentro de la competición 2021 y con una racha de seis triunfos consecutivos tras la fase de grupos, en la que firmó tres empates. De ganar este sábado, lograría algo que no sucede desde 2012, cuando el Corinthians se proclamó campeón sin conocer la derrota.

SUERTE DISPAR EN LAS FINALES

El Palmeiras precisó cinco finales para alcanzar dos títulos. En 1961 y en 1968 fue subcampeón tras caer ante el Peñarol uruguayo y el Estudiantes, dándose la circunstancia de que en ambas ocasiones jugó en el Centenario (la ida de la serie contra los aurinegros y un desempate contra el 'Pincha'). Su tercera caída fue ante el Boca Juniors argentino en 2000.

En cambio, el Flamengo nunca perdió una final: dos decisiones por el título, dos triunfos (ante Cobreloa y River Plate). Curiosamente, la final de 1981 se resolvió con un desempate en el coliseo montevideano tras el 2-1 en Brasil y el 1-0 en Chile.

DOS RIVALES URUGUAYOS

Pese a que la final no tiene equipos uruguayos, habrá dos jugadores de esa nacionalidad en cancha: el defensa Joaquín Piquerez llegó este año al Palmeiras, procedente del Peñarol, mientras que el centrocampista Giorgian de Arrascaeta afronta su tercer año en el Flamengo y su séptimo en Brasil, país al que arribó en 2015 tras jugar en el Defensor uruguayo.

FILIPE Y DIEGO, FINALISTAS DE EUROPA Y AMÉRICA

Los jugadores del Flamengo Filipe Luis y Diego Ribas, que ya ganaron la Libertadores en 2019 y ahora repiten final, disputaron la decisión por el título de la Liga de Campeones europea con el Atlético de Madrid. En aquella final fratricida contra el Real Madrid de Lisboa (2014) quedaron subcampeones.

No obstante, en las filas rojiblancas ganaron la Liga Europa en 2012 (Filipe Luis también en 2018). Además el lateral izquierdo sumó tres Supercopas continentales (2010, 2012 y 2018).

RENATO GAÚCHO, GANADOR POR PARTIDA DOBLE

El técnico del Flamengo, Renato Portaluppi (Renato Gaúcho, como se conoce desde su época de futbolista), es el único brasileño que alcanzó la gloria dentro y fuera de la cancha. Como jugador, triunfó en 1983, año en que el Gremio conquistó la Libertadores y la Intercontinental. Como técnico lo logró con el conjunto de Porto Alegre en 2017.

PALMEIRAS, A SEGUIR LA ESTELA DE BOCA

De conseguir la victoria este sábado, el Palmeiras se convertirá en el primer campeón defensor que repite título, algo que no sucede desde la época gloriosa del Boca Juniors de Carlos Bianchi, cuando logró tres títulos en 8 años, dos de ellos (2000 y 2001) de manera consecutiva.

BRASIL SE ACERCA A ARGENTINA

Argentina es el país que más Libertadores ha logrado en la historia de la competición, con 25 títulos. Brasil es el siguiente en la tabla, con 20. Ocurra lo que ocurra este sábado, el gigante 'verdeamarelho' logrará su vigésima primera conquista.

EL REY DE COPAS

El Independiente argentino continuará siendo el 'rey de Copas'. Desde 1984, cuando obtuvieron su séptimo título, que siguió a los de 1964, 1965, 1972, 1973, 1974 y 1975, los rojos de Avellaneda están en lo alto de la tabla. Su compatriota Boca Juniors (6) y el uruguayo Peñarol (5) son sus escoltas en el podio de este selecto club.

Concepción M. Moreno