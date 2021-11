Joao Félix y Lodi, bajas en Cádiz

El portugués del Atlético de Madrid Joao Félix durante el entrenamiento realizado hoy en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 27 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aún no dispone de Joao Félix, que se quedó fuera de la convocatoria de 18 jugadores del técnico argentino para el partido de este domingo contra el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, en la que tampoco figura Renan Lodi, por una lumbalgia aguda, con lo que el atacante portugués se perderá su tercer encuentro consecutivo por una lesión muscular postraumática con edema miofascial en el gemelo interno sufrida en el entrenamiento del jueves de la semana pasada.

Aunque el futbolista luso ya se entrenó en la mañana de este sábado con el grupo, aún dentro del proceso de recuperación de la citada dolencia, no viaja a Cádiz, donde Simeone recupera a Felipe Monteiro, una vez cumplido el primero de sus dos duelos de sanción en la Liga de Campeones, y suma la baja de Lodi a las ya conocidas de Kieran Trippier, por un esguince de grado III en la articulación acromioclavicular izquierda, e Ivan Saponjic, que aún no figura en la convocatoria.

La lista está formada por 18 jugadores: los porteros Jan Oblak y Benjamin Lecomte; los defensas Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso y Felipe Monteiro; los centrocampistas Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Geoffrey Kondogbia y Héctor Herrera; el extremo Yannick Carrasco; y los delanteros Luis Suárez, Ángel Correa, Antoine Griezmann y Matheus Cunha.