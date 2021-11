Jagoba Arrasate: “La próxima es una semana muy importante”

El entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate, en una imagen de archivo.- EFE/Sebastián Mariscal

Pamplona, 27 nov (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado que la próxima semana es “muy importante” debido a los tres choques que comenzarán ante el Elche, seguirán ante el San Agustín de Guadalix en Copa del Rey y finalizarán contra el Levante.

“Los números en casa no son buenos y tenemos que mejorarlos. Además es una oportunidad de romper esa dinámica de tres derrotas seguidas con, esperemos, una victoria”, ha comentado Arrasate sobre la mala dinámica de resultados en El Sadar y la posibilidad de volver a la senda del triunfo frente al Elche este lunes.

Arrasate ha indicado en rueda de prensa que el lunes se vivirá uno de esos choques “que pueden marcar una tendencia” ante un rival de la zona baja de la clasificación que actualmente continúa sin entrenador tras la destitución de Fran Escribá.

“Sabemos que el Elche tiene grandísimos futbolistas. Tiene mejor plantilla que el pasado año y debemos respetarla al máximo porque va a ser un partido complicado”, ha opinado sobre el conjunto ilicitano.

“Si no hemos conseguido puntos es porque nos ha faltado algo. Tampoco hemos estado lejos de ello y ahora nos toca otra fase del calendario en la que debemos aprovechar lo bueno de los anteriores partidos y mejorar en otras cosas para tener opciones de ganar”, ha afirmado después del complicado tramo de campeonato que cerraron la semana pasada en el Wanda Metropolitano.

Lucas Torró no estará el lunes por sanción, un hombre indispensable en los esquemas de Arrasate, circunstancia a la que su entrenador ha restado importancia: “En esa posición tenemos jugadores como para sacar un once competitivo”.

Arrasate piensa que su equipo “está madurando y siendo más competitivo”, algo que no se refleja en forma de resultados, pero sí durante los partidos, donde Osasuna está “más parejo” a sus rivales. “Hay detalles que tenemos que pulir, el balón parado y la estrategia, el aspecto ofensivo…”, ha añadido.

“Lo hemos utilizado de volante y de ancla porque creo que puede hacer bien las dos situaciones”, ha explicado sobre Moncayola antes de añadir que el capitán Oier Sanjurjo también está listo para ocupar la demarcación que sea necesaria.

Sobre la posible titularidad de Ante Budimir, su entrenador ha subrayado que “es una opción real para jugar desde el inicio. Ha ido entrando poco a poco y va acumulando sesiones de fútbol”.