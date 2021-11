Fútbol/Primera.- (Previa) La Real Sociedad quiere afianzarse en la parte alta ante un Espanyol herido tras el derbi

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad, segundo clasificado de LaLiga Santander, busca este domingo en el RCDE Stadium (16.15 horas) afianzarse en la parte alta de la tabla de LaLiga Santander, en una decimoquinta jornada en la que el Real Betis defiende su posición de Liga Europa ante el colista Levante (14.00 horas).



Los donostiarras, segundos (29) a un punto del líder Real Madrid aunque con un partido más, necesitan olvidar la derrota continental ante el Mónaco (2-1), que les obligará a jugarse la clasificación en la última jornada ante el PSV, y centrarse en mantener su regularidad en el campeonato doméstico.



El conjunto de Imanol Alguacil no cae en LaLiga desde la primera jornada ante el FC Barcelona (4-2), pero la alternancia en las últimas semanas de victorias y empates, el último la pasada semana ante el Valencia (0-0), le ha hecho ceder la cabeza de la clasificación en favor de los de Carlo Ancelotti.



Ahora, afrontan un duro duelo ante un Espanyol herido por su derrota en el derbi catalán (1-0) sin algunos de sus hombres clave; Aritz Elustondo se perderá la cita tras ser expulsado ante el conjunto 'che', y tampoco estarán los lesionados Mikel Merino, Carlos Fernández, Nacho Monreal y David Silva, mientras que se mantienen pendientes del estado de forma del tocado Alexander Isak.



Enfrente, el cuadro perico quiere recuperar la imagen exhibida ante el Granada (2-0) y dejar atrás lo ocurrido en el Camp Nou; ahora mismo, cuentan con seis unidades de renta sobre la zona de quema, las mismas que le separan de los puestos europeos. Solo Óscar Gil no estará disponible para intentar reconducir el rumbo.



En el duelo matinal en el Benito Villamarín, el Real Betis busca su segundo triunfo seguido para asentarse en la quinta plaza a costa del Levante, que continúa siendo el único equipo de la máxima categoría que todavía no sabe lo que es vencer.



El equipo de Manuel Pellegrini (24), exultante después de firmar ante el Ferencvaros su pase a dieciseisavos de final de la Liga Europa, tiene la 'Champions' a dos puntos y maneja cuatro sobre el primero de los aspirantes a las plazas continentales.



Los granotas (7), por su parte, tienen la zona de salvación a cinco unidades, y tampoco han sabido reaccionar con la llegada de Javier Pereira, sustituido del destituido Paco López. Son, además, el equipo que más goles ha encajado en lo que va de temporada (25).



El sancionado Héctor Bellerín y el lesionado Youssouf Sabaly causarán baja en el conjunto verdiblanco, que tiene las dudas de Martín Montoya, Germán Pezzella y Claudio Bravo. El equipo levantinista no tendrá a Gonzalo Melero, y está pendiente de la recuperación de Sergio Postigo.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Real Betis - Levante. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.



Espanyol - Real Sociedad. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.15.



Cádiz - Atlético. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30.



Real Madrid - Sevilla. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.