Fútbol/Primera.- Previa del Cádiz - Atlético de Madrid

Cádiz, ahogo o bálsamo para el Atlético



Los de Simeone quieren olvidar su batacazo europeo ante un rival que todavía no ha ganado en casa



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca olvidar este domingo en el Nuevo Mirandilla (18.30 horas/Movistar LaLiga) otra mala noche europea y defender su posición de Liga de Campeones en la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, todo en el regreso del portugués Joao Félix y ante un Cádiz que necesita ganar para no verse abocado a los puestos de descenso.



Con la victoria del Liverpool sobre el Oporto, a los de Diego Pablo Simeone les bastaba un empate el miércoles ante el AC Milan para encarrilar el pase a octavos y depender de sí mismos en la última jornada. Sin embargo, un gol en el minuto 87 del brasileño Junior Messias hizo saltar todo por los aires en el Wanda Metropolitano (0-1).



Ahora, el conjunto colchonero, que arrastra tres derrotas consecutivas en 'Champions', está obligado a ganar en el Estádio do Dragao por un gol más de lo que lo hagan los italianos en San Siro, donde reciben en un choque clave al cuadro inglés, que se garantizó su primera plaza de grupo. Pero antes, los del 'Cholo' deben volver a centrarse en el campeonato doméstico.



Aunque no cae desde finales de septiembre ante el Deportivo Alavés, el campeón defensor no ha encontrado la regularidad necesaria para amenazar el liderato del Real Madrid (30), cuatro puntos por encima de los 26 que le mantienen en la cuarta posición.



Ganó duelos vitales ante Barça y Real Betis, o el último ante Osasuna (1-0), pero se dejó puntos en casa ante la Real Sociedad (2-2) o en sus visitas al Ciutat de València (2-2) o a Mestalla (3-3), donde el Valencia fue capaz de empatar con dos goles en el descuento. Por ello, tras solo una victoria en sus últimos cinco desplazamientos, necesita reaccionar ya a domicilio.



"La primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria y esta seguramente es más irregular, pero no podemos estar comparando continuamente. Hoy en LaLiga estamos en una situación entusiasmante, a mi gusto, y el deparar de los partidos que vienen dictará dónde estaremos", opinó en rueda de prensa Simeone, obligado a relanzar a un equipo que ha perdido su tradicional solidez defensiva.



En esa empresa, el 'Cholo' no podrá contar con los lesionados Kieran Trippier e Ivan Saponjic, pero a cambio recupera a un Joao Félix que comenzará desde el banquillo esperando una oportunidad en un ataque que previsiblemente integrarán Luis Suárez y Antoine Griezmann. Todo en un once que a priori será el mismo que arrancó ante los 'rossoneri'.



EN BUSCA DEL PRIMER TRIUNFO EN EL NUEVO MIRANDILLA



Enfrente, al Cádiz (12) le urge ganar si no quiere caer a la zona de quema, de la que solo le separa un punto. Después de tres jornadas seguidas sumando, los de Álvaro Cervera cayeron estrepitosamente el fin de semana pasado ante el Getafe en el Coliseum (4-0), un resultado que les convirtió en el segundo equipo más goleado de la categoría (23).



Este domingo, el cuadro cadista regresa a su casa, donde no ha conseguido vencer todavía este curso -cosechando cuatro empates y tres derrotas-; su último triunfo allí data de mayo, en un duelo liguero ante el Huesca (2-1) todavía jugado bajo la antigua denominación de Ramón de Carranza.



Sin los lesionados Jon Ander Garrido, José Mari y Tomás Alarcón, el conjunto amarillo podrá contar finalmente con el 'Pacha' Espino, que ha superado sus molestias físicas, y con el danés Jens Jonsson, que se perdió el duelo ante los azulones.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CÁDIZ: Ledesma; Iza Carcelén, Haroyan, Cala, Espino; Jonsson, Fali, Álex Fernández; Sobrino, 'Choco' Lozano y Perea.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).



--ESTADIO: Nuevo Mirandilla.



--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.