Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valencia no puede con el euro Rayo y el Celta despierta con Aspas

Mallorca y Getafe se olvidan de atacar



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano se mantiene en la zona europea de la tabla después de una jornada 15 de LaLiga Santander en la que empató (1-1) en su visita a Mestalla, mientras que el RC Celta ganó (1-2) en Mendizorrotza y el Mallorca y el Getafe se anularon (0-0).



Los de Andoni Iraola pelearon de tú a tú con un Valencia de nuevo con disciplina como para defenderse bien, pero sin gol para hacer bueno el esfuerzo y ganar tres puntos. El tanto local fue de Soler de penalti a los 20 minutos pero el Rayo enseñó mucho.



El cuadro madrileño mordió tras el descanso y terminó encontrando premio en el 64' por medio de Isi Palazón. El Rayo fue valiente y tuvo protagonismo en el centro del campo, para apretar a un Valencia que justo cuando quitaba a Guedes recibía el 1-1.



Dimitrievski impidió el gol a los 'che' mientras Diakhaby, que salvó la última de Bebe, y Alderete fueron los mejores en los de Bordalás, solidez sin gol y una victoria en 11 partidos. El Rayo sigue sumando por el objetivo de la permanencia mientras se codea con una zona noble que sigue lejos para los 'che'.



Mientras, el Celta logró una importante victoria en su visita a Vitoria, para no verse con los dos pies en el charco de la zona baja. Un gol de Iago Aspas en el minuto 70, aprovechando el rechace del penalti que falló, llevó los tres puntos a Vigo, 16 por los 14 de los vascos, quienes buscaban su sexta jornada seguida sumando.



El partido estuvo marcado por la gran nevada que cayó en el segundo tiempo, y que no impidió un encuentro con llegadas y ritmo. Santi Mina adelantó a los gallegos a los 10 minutos pero el momento de confianza del Alavés se dejó notar con la reacción hasta el 1-1 de Joselu, protestado por una posible falta a Dituro.



En la reanudación volvió fuerte el equipo de Calleja, pero los de Coudet se llevaron el partido con la carrera de Aspas al fallar un penalti señalado por manos de Martín. Guidetti y Joseulu pudieron seguir la racha para el Alavés, en un duelo directo que permite al Celta despegar mientras deja a tiro de descenso a los vascos.



GETAFE Y MALLORCA, SIN TIRAR A PUERTA



La jornada de tarde dejó otro choque en zona baja con el Getafe en descenso, un cerrojo con Quique Sánchez Flores pero sin gol que dé más puntos. Aleñá tardó en entrar en contacto con el balón pero el cuadro madrileño se fue sintiendo cómodo en el césped balear. En la reanudación, el 'Geta' subió una marcha.



A los azulones les faltaba claridad en los últimos metros de un partido muy cerrado sin un detalle tampoco que lo decantara. La única ocasión de gol llegó en el 87' y fue para el Mallorca, en la cabeza de Abdón Prats. Los locales abusaron de Kang-In Lee y los 20 minutos con Kubo no dieron para mucho tampoco.