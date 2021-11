Fútbol/Primera.- Crónica del Villarreal CF - FC Barcelona, 1-3

Un Barça afortunado con Xavi triunfa en La Cerámica



Los azulgranas logran un sufrido primer triunfo a domicilio ante un Villarreal que perdonó y reclamó dos penaltis



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona venció (1-3) este sábado en la jornada 15 de LaLiga Santander en el Estadio de La Cerámica, ante un Villarreal que perdonó mucho y reclamó también bastante al VAR, el primer triunfo a domicilio del cuadro azulgrana en liga.



El tercer partido de Xavi Hernández fue también victoria, aunque muy sufrida ante un 'submarino' que fue mejor muchos minutos. De Jong cazó el 0-1 pero los cambios dejaron el 1-1 de Chukwueze. El final fue del equipo de Unai Emery, pero Memphis aprovechó un despiste atrás y Coutinho provocó y firmó el penalti del 1-3.



Al Barça le tocó sufrir en la primera parte de La Cerámica y también al final, con los locales reclamando dos penaltis, pero los de Xavi lograron su primer triunfo a domicilio y 23 puntos, aún fuera de Europa. Sin gol, el cuadro castellonense se queda con 16. El equipo culé empezó bien, buscando el uno contra uno y la portería contraria. El aviso al larguero de Araújo a los cuatro minutos ayudó a los visitantes, pero el Villarreal también supo pegar.



El 'submarino' no solo tuvo respuesta sino que quitó el mando al Barça y generó mucho peligro en especial por banda izquierda. Eric García sufrió atrás, un regalo suyo dejó la opción de marcar a Danjuma pero Piqué se cruzó en su camino. El cuadro local reclamó mano en la acción del central culé, pero el ritmo del partido no permitía despistes. El Barça tuvo dos ocasiones claras más, de Memphis y un balón al palo de Gavi.



Entonces, el Villarreal se quedó el balón y sufrió el cuadro azulgrana detrás. Pau Torres remató sin marca un córner, Pino lió más de una y Danjuma tuvo un mano a mano que mandó a bocajarro al pecho de Ter Stegen. Con la reanudación se durmió un poco el equipo amarillo y el Barça golpeó. En una jugada de Abde, el balón llegó al otro lado de Alba, quien lo metió en área pequeña para el toque de Memphis que terminó de rematar a gol Frenkie de Jong.



Tras una revisión de VAR de varios minutos, el Barça se puso por delante en lo que apuntaba a una noche dura. Los de Emery tardaron en sacudirse el bajón. Chukwueze y Estupiñán fueron los recambios locales mientras que Xavi tiró de Dembélé, que no hizo nada, y un Mingueza que terminó de dar relevo a un Alba con molestias.



EL BARÇA SABE SUFRIR



El banquillo mejoró a los locales y Chukwueze lo confirmó con el 1-1 en una jugada de meter antes la pierna varios jugadores amarillos sobre los azulgranas. Antes Moi Gómez la tuvo clara para el Villarreal y el 'submarino' volvió a animarse hasta otra jugada polémica para los locales, que reclamaron penalti a Albiol. Con el empate y 15 minutos por delante, el equipo de Emery adivinó los marcajes defensivos del rival y tuvo ocasiones de gol muy claras.



Danjuma fue quien más perdonó en una agonía culé que se esfumó de manera radical, en un patadón de Ter Stegen que mandó hacia su portería Estupiñán y cazó Memphis para hacer el 1-2 con toda la calma y calidad del mundo. Salvador el neerlandés, Coutinho aprovechó sus minutos para dar un final incluso holgado a un Barça con nueva suerte en Xavi.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLARREAL CF, 1 - FC BARCELONA, 3. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



VILLARREAL CF: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, min.65); Trigueros (Raba, min.84), Capoue, Dani Parejo; Yéremi Pino (Chukwueze, min.65), Moi Gómez y Danjuma.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Eric García, Araújo, Piqué, Jordi Alba (Mingueza, min.71); Busquets, Nico (Coutinho, min.80), F. De Jong; Ez Abde (Dembele, min.66), Memphis y Gavi.



--GOLES:



0 - 1, min.50, De Jong.



1 - 1, min.77, Chukwueze.



1 - 2, min.88, Memphis.



1 - 3, min.94, Coutinho (penalti).



--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a (Pino, min.26) y Raba (min.90) por parte del Villarreal. Y a Alba (min.26) y Piqué (min.44) en el Barça.



--ESTADIO: Estadio de la Cerámica, 19.050 espectadores.