Fútbol.- Xavi Hernández: "Vamos a ver si tengo flor los próximos partidos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Barça, Xavi Hernández, valoró como vital la victoria (1-3) ante el Villarreal este sábado, el primer triunfo fuera de casa para los azulgranas, con cierta fortuna pero también con mucho trabajo.



"Vamos a ver si tengo flor en los próximos partidos, no es un tema de flor. El segundo gol es una situación táctica que la habíamos trabajado. No es casualidad esta victoria, puede ser flor pero no es casualidad, es trabajo, son muchas cosas", dijo en rueda de prensa, después de la jornada 15 de LaLiga Santander



El técnico culé, en su segundo partido en Liga, sacó los tres puntos en un duelo donde el Villarreal perdonó muchas ocasiones y se marchó enfadado con el árbitro. "No voy a hablar de los árbitros, sé que es una faena difícil. Un día te puede ayudar y otro perjudicar", afirmó, dejando claro que la despedida entre ambos clubes fue amistosa pese a no estar de acuerdo



"Sabe a gloria, son tres puntos que a lo mejor los veíamos muy difíciles al final del encuentro. Es un rival de Champions, es una victoria espectacular, nos da la vida esta victoria, súper importante. Es el mínimo exigible, creer, actitud, trabajo, hacer piña. Igual hoy ha sido una victoria de espíritu de equipo y cuando no juguemos tan bien, también hay que ganar", añadió.