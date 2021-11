Fútbol.- Lopetegui: "El Real Madrid ha crecido en muchas cosas este año"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Santiago Bernabéu, ha crecido "en muchas cosas este año", y deben hacer un partido "perfecto" si quieren tener opciones de sumar ante un rival que tiene "velocidad y calidad".



"Es una salida complicada, difícil, como todas en Primera, pero hablamos del Real Madrid, el líder de LaLiga y uno de los mejores del mundo. La complejidad está ahí pero la ilusión también, ante un equipo que está en un momento muy bueno y que da la sensación de haber crecido en muchas cosas este año", declaró en rueda de prensa.



A pesar de todo, el técnico vasco no considera que el duelo ante su exequipo sea definitivo. "Hablar de finales en la jornada 15... Es un partido importante, bonito, tres puntos en juego ante un rival que todos sabemos cuál es, cómo está compitiendo y qué jugadores tiene, pero nos genera mucha ilusión y la sana intención de conseguir esos tres puntos. No hay otra manera que jugar a un nivel altísimo y dando una versión muy importante de nosotros. La ilusión y la ambición no nos las va a quitar nadie", subrayó.



"El tipo de partido que tenemos que aspirar a hacer es uno perfecto en todos los sentidos. Para poder competir con el Real Madrid en su campo tienes que hacer un partido a un nivel altísimo y para eso trabajamos. Somos conscientes de que el único camino para ganar allí es rayando a un nivel altísimo y a eso aspiramos. Cuando toque defender habrá que hacerlo muy bien porque tienen una calidad excepcional, velocidad y calidad. Luego habrá que atacarles también, porque para ganar hay que hacerlo todo bien", analizó.



Sobre las posibles ausencias, Lopetegui reconoció que tienen "problemas" en forma de "algunos lesionados de larga duración y otros con molestias que no han podido entrenar". "Estamos todavía a la espera. Vamos a viajar con 22 y con tres de ellos esperando a ver si podremos contar con ellos o no", manifestó.



"Si hay lesiones, al final hay que confiar en los que van a entrar y los que están. Están preparados y no es ninguna excepción. Todos están con ilusión, levantando la mano y esa es la única forma de hablar de equipo. A partir de ahí, no miramos mucho más allá porque el rival nos va a exigir una concentración plena", concluyó.