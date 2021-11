Fede Valverde, novedad en una convocatoria con Alaba

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, en una imagen de archivo. EFE / Juanjo Martín.

Madrid, 27 nov (EFE).- El regreso del centrocampista uruguayo Fede Valverde es la principal novedad de la lista de convocados del Real Madrid para recibir al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, partido para el que son baja Eden Hazard, Dani Ceballos y Gareth Bale, y duda hasta última hora David Alaba por un leve esguince de rodilla.

De momento Alaba, que se dañó el pasado miércoles ante el Sheriff en Liga de Campeones su rodilla izquierda, va citado por Carlo Ancelotti a falta de realizar una última prueba el domingo, día del partido. La completada en el entrenamiento del sábado no dejó la seguridad de poder ser alineado ante el Sevilla, aún con molestias por el leve esguince que sufre.

Sigue sin regresar a la convocatoria el belga Eden Hazard, que se perderá su tercer partido consecutivo a causa de una gastroenteritis. Regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento pero aún no tiene la energía necesaria para entrenar al máximo y poder competir.

En la enfermería siguen Dani Ceballos y el galés Gareth Bale, mientras que Fede Valverde la abandona tras un mes y tres días de baja. No juega desde el 24 de octubre, en el clásico del Camp Nou, cuando sufrió un fuerte esguince de rodilla en una mala caída tras un salto.

La lista de convocados la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Luis López.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Ferland Mendy.

Centrocampistas: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Antonio Blanco, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Isco, Lucas Vázquez.

Delanteros: Marco Asensio, Vinícius, Rodrygo, Benzema, Mariano, Jovic.