España endurece los controles en las entradas ante la nueva variante ómicron

Guardias Civiles vigilan el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas en Madrid, en una fotografía de archivo. EFE/ Fernando Villar

Madrid, 27 nov (EFE).- España, sin ningún caso detectado por ahora de la variante ómicron, endureció los controles en las entradas de viajeros de varios países africanos, que deberán presentar una prueba negativa aun estando vacunados, y de Reino Unido, que ya solo podrán ingresar con el certificado de vacunación.

Este sábado el Gobierno español publicó varias normas que limitan los requisitos de entrada a personas de Reino Unido y de países considerados de riesgo alto: Namibia, Botsuana, Esuatini/Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

Quienes pretendan entrar en España procedentes de estos países deberán aportar, a partir de este sábado, una prueba negativa de covid-19 realizada como máximo 72 horas antes de la llegada, independientemente de si están o no vacunados o hayan pasado la enfermedad.

El requisito se justifica en la nueva variante ómicron detectada en Sudáfrica, "con un posible aumento en la transmisibilidad y en la disminución de la capacidad de neutralización", según el Ejecutivo.

Además, a partir del próximo miércoles, 1 de diciembre, España solo permitirá la entrada de personas procedentes de Reino Unido con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de covid o de haber superado la enfermedad como admitía hasta ahora.

Esta resolución también suprime a Namibia del listado de terceros países exentos de la restricción de viaje temporal a la Unión Europea, "en vista de que figura entre los países con respecto a los cuales los Estados miembros consideran pertinente aumentar las precauciones".

El listado de terceros países que no se ven afectados por estas restricciones mantiene a Argentina, Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, además de Hong Kong, Macao y Taiwán.

"La aparición de nuevas variantes del agente causante de la enfermedad obliga en estos momentos a incrementar las restricciones de viaje", argumenta el Gobierno en esta resolución en vigor hasta el 31 de diciembre.

A estas medidas se sumará este próximo martes, cuando lo apruebe el Ejecutivo, la restricción de vuelos procedentes de Sudáfrica y de Bostuana, como han hecho otros países.

La nueva variante se detectó por primera vez en Sudáfrica y se han confirmado casos en países como China, Israel, Bélgica o Reino Unido, mientras hay sospechas en otros como Alemania.

Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que algunas de las mutaciones que ya se han detectado de la ómicron parecen sugerir una mayor capacidad de transmisión que variantes anteriores, aunque todavía no han podido determinar si es más resistente a las vacunas.