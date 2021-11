España.- Casado denuncia que Sánchez avale "a cambio de los presupuestos" exigir la cuota del 6% catalán a Netflix o HBO

LEÓN, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pactado con ERC "a cambio de los presupuestos", exigir una cuota del 6 por ciento en lenguas cooficiales en las producciones audiovisuales, lo que afectaría a los contenidos de plataformas como Netflix o HBO, entre otras.



"¿Os podéis creer que, a cambio de los presupuestos, Pedro Sánchez avale que haya que imponer, incluso las plataformas extranjeras de televisión, que se traduzcan los contenidos, porque resulta que no puede la gente verlos en la lengua común de los españoles?", ha interpelado Casado en tono irónico durante su intervención este sábado en el encuentro de presidentes provinciales e insulares del PP celebrado en León.



"¿Podéis entender que coincida con la tramitación presupuestaria una sentencia del Tribunal Supremo que exige que los niños, al menos, reciban el 25 por ciento de clases en castellano en Cataluña, en la lengua común en español que la Constitución dice que tenemos todos el deber de conocer y el derecho a usar?", ha agregado el presidente de los 'populares'.



En este sentido, ha tendido una mano al PSOE para "que cuente con el apoyo de los senadores del Partido Popular en caso de que la Generalitat se declare en rebeldía y, por tanto, tenga que aplicar la Constitución o las competencias que haga falta, en este caso, educativas".



De igual modo, ha recordado que "las CUP, en la negociación de los presupuestos, ya dijeron que su exigencia sería otro 1 de octubre, otra declaración de independencia", algo sobre lo que no ha escuchado hablar al PSOE "que gobierna con ellos en decenas de ayuntamientos".



En esa denuncia de "imposición de la lengua" a los niños, Casado también ha sacado a colación que "en Navarra, la cadena pública emite dibujos animados en euskera, el Gobierno impone a los americanos de Netflix y HBO que tengan que traducir los contenidos y ahora, dicen que no van a exigir en Cataluña el cumplimiento del 25 por ciento de horas lectivas en castellano".



Y es que, según ha incidido Casado, las lenguas cooficiales también afectan a las administraciones públicas: ¿Por qué, por ejemplo, una persona de León no puede ejercer la medicina en Cataluña? Bueno, pues tiene el requisito de hablar catalán y ¿por qué, sin embargo, el médico catalán puede ejercer la medicina perfectamente en León?.



"¿Es decir, qué país estamos construyendo?", ha incidido al tiempo que ha aseverado que el PP deshará "lo que está permitiendo Pedro Sánchez", pues el PP, "cuando llegue al Gobierno, garantizará que la función pública sea común para toda España y que la lengua vehicular en la educación sea el castellano".



Por ello, ha instado al Gobierno de la nación a que dejen de "separar" a la población "por cómo piensa, cómo habla y de dónde viene".