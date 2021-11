EEUU.- Muere a los 91 años el legendario compositor y letrista estadounidense Stephen Sondheim

27-09-2018 Stephen Sondheim recibe un galardón en Londres. El compositor estadounidense Stephen Sondheim, responsable de obras como 'Into the Woods' o 'Sweeney Todd", así como letrista de 'West Side Story' ha fallecido en su domicilio del estado de Connecticut a los 91 años de edad. POLITICA INTERNACIONAL TIM P. WHITBY



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El compositor estadounidense Stephen Sondheim, responsable de obras como 'Into the Woods' o 'Sweeney Todd", así como letrista de 'West Side Story' ha fallecido en su domicilio del estado de Connecticut a los 91 años de edad.



Según su abogado F. Richard Pappas, Sondheim murió repentinamente tras de celebrar el Día de Acción de Gracias con una cena con amigos el día anterior, informa el diario 'New York Times'. El fallecimiento fue ratificado por el publicista de la actual producción de Broadway de Sondheim, 'Company', Rick Miramontez, al 'Washington Post'.



Con Sondheim desaparece el gran abanderado del teatro musical moderno estadounidense y deja una carrera que abarca un Oscar, un Pulitzer, ocho premios Grammy, ocho premios Tony, un reconocimiento del Kennedy Center y la Medalla Presidencial de la Libertad.



Además de su trabajo teatral, Sondheim escribió música ocasional para películas, incluida la partitura de 'Stavisky', la película de 1974 de Alain Resnais sobre un financiero y estafador francés, y su canción 'Sooner or Later (I Always Get My Man)' por 'Dick Tracy', de Warren Beatty, ganó un premio de la Academia en 1991. Seis álbumes ganaron premios Grammy, y 'Send In the Clowns' ganó el Grammy a la canción del año en 1975.