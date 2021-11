Duelo de aspirantes

Fotografía de archivo del encuentro de LaLiga Santander de la pasada temporada entre Real Madrid y Sevilla disputado en Valdebebas. EFE/Ballesteros.

Madrid/Sevilla, 27 nov (EFE).- El Santiago Bernabéu acoge su primer gran duelo desde su reapertura, un pulso entre dos candidatos a todo en LaLiga Santander, primer y tercer clasificado, con el Real Madrid en racha tras cinco triunfos consecutivos pero con una endeblez de local por corregir, frente al Sevilla de Julen Lopetegui que no guarda buenos recuerdos ante su exequipo.

Sin rotaciones, satisfecho con la dinámica que ha tomado su equipo para alcanzar el liderato de LaLiga y firmar, con un jornada aún por jugarse, el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, Carlo Ancelotti encara un pulso importante que mide la fuerza de su Real Madrid. Elche, Rayo y Granada en Liga, más Shakhtar y Sheriff en 'Champions', dan forma a una racha de triunfos de un equipo que responde en semanas de tres partidos y ahora sube el nivel de exigencia.

Llegan Sevilla y Real Sociedad, con el derbi ante el Atlético de Madrid en el horizonte, encuentros que marcarán el paso en el pulso por el título del Real Madrid. Y pese a la cantidad de partidos, Ancelotti descarta rotaciones y demuestra que confía en un grupo reducido de jugadores con una clara mentalidad, lo que funciona, no se toca.

Con buenos recuerdos de su primera etapa ante el Sevilla, al que derrotó en una final de la Supercopa de Europa y le ganó cuatro veces en Liga por una sola derrota, Ancelotti permanece pendiente del estado de David Alaba para dar forma a su once. El defensa austríaco será sometido a una prueba el mismo día de partido por el leve esguince de tobillo que arrastra desde el miércoles. Sin intención de forzar y con los dolores que sintió en el entrenamiento del sábado, todo apunta a que Nacho ocupará su plaza y será la pareja de Militao.

El resto del once será el mismo, con un centro del campo que recupera a Fede Valverde tras lesión, pero que no tocará dada la inspiración de los 'tres tenores', Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, en su mejor momento de la temporada y ejerciendo un dominio abrumador de los últimos partidos. En el tridente ofensivo con Vinícius y Karim Benzema intocables, Rodrygo y Marco Asensio pugnan por la plaza restante ya que Gareth Bale sigue de baja y Eden Hazard se perderá su tercer encuentro consecutivo por una gastroenteritis.

La fortaleza de visitante fue clave para asaltar el liderato solitario por un Real Madrid que está en proceso de ganar confianza en el Santiago Bernabéu, en partidos en los que debe asumir el dominio y se rebajan las opciones de castigar a sus rivales al contragolpe. Los empates sin goles de local ante Villarreal y Osasuna fueron avisos y el Sevilla presenta el primer gran examen ante su afición.

El Sevilla de Julen Lopetegui viaja a Madrid con muchas dudas, por las lesiones y tres jugadores clave que están 'tocados', pero con la ambición y la ilusión de intentar dar el zarpazo en el Santiago Bernabéu, un estadio 'maldito' para sus intereses y en el que no gana desde 2008, en pos de hacerse con el liderato de Primera.

Los sevillistas, reforzados en su ánimo por el solvente triunfo del martes en la Liga de Campeones contra el Wolfsburgo alemán que les permite jugarse el pase a octavos el 8 de diciembre en el campo del Salzburgo austriaco, visitan al Real Madrid en plena pelea por el primer puesto de LaLiga, un logro provisional que tienen a su alcance.

Para ello, tienen que ganar al Real Madrid y esperar a que la Real Sociedad no lo haga propio en el campo del Espanyol, aunque Lopetegui, con pasado madridista, y los suyos son conscientes de la dificultad de la empresa. Es una lucha, además, contra las estadísticas, pues el equipo de Nervión lleva trece años sin salir airoso del Bernabéu (3-4 en diciembre de 2008).

Desde entonces, en catorce visitas al feudo del conjunto blanco ha encajado 13 derrotas y un solo empate, el 2-2 de la pasada campaña en Valdebebas por las obras del Bernabéu, con lo que los antecedentes no invitan al optimismo, si bien el Sevilla ha demostrado estar a la altura en citas importantes y tiene entre ceja y ceja sacudirse esa negra estadística para dar un paso adelante hacia el liderato.

Lopetegui tiene muchos contratiempos para hacer realidad esa ilusión. Así, siguen de baja dos extremos que, por su calidad, podían ser desequilibrantes como Suso Fernández y el argentino Erik Lamela, y con lesiones de larga duración el marroquí Youssef En-Nesyri, su referente goleador, y el capitán y lateral diestro Jesús Navas, toda una institución sevillista dentro y fuera del campo.

Para colmo de males para el Sevilla, viaja a Madrid con tres 'tocados' y que no han podido entrenar desde el partido de Champions: los baluartes de su defensa, el brasileño Diego Carlos -sustituido por molestias ante el Wolfsburgo, aunque podría forzar para estar en el Bernabéu- y el galo Jules Koundé; y el incisivo extremo argentino Lucas Ocampos.

En ese mar de dudas, se espera que Diego Carlos y Koundé puedan jugar, aunque, en caso contrario, el neerlandés Karim Rekik sustituiría a uno de ellos; mientras que el brasileño Fernando, Jordán y el croata Ivan Rakitic, en un gran momento, repetirían en la media; con Ocampos, Rafa Mir y Óliver Torres o Munir arriba, con el argentino Papu Gómez como alternativa menos probable.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Camavinga, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Ocampos, Rafa Mir, Óliver Torres o Munir.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Colegio Murciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00.

-------------------------------------------------------------

Clasificación: Real Madrid (1º, 30 puntos); Sevilla (3º, 28 puntos)

La clave: la inspiración de Vinícius que tras 16 titularidades consecutivas, rebajó su brillantes en Tiráspol ante el Sheriff y Ancelotti defiende que no es por cansancio.

El dato: el empate a dos tantos del pasado curso en el Bernabéu cortó una racha de trece derrotas consecutivas del Sevilla en la casa del Real Madrid.

La frase:

- Ancelotti: "Necesitamos nuestra mejor versión ante un Sevilla que tiene muchas cualidades"

- Lopetegui: "El Real Madrid está en un buen momento y ha crecido en muchas cosas este año"

El entorno: el estadio Santiago Bernabéu presentará su mejor entrada de la temporada con la afición ilusionada por el momento que protagoniza el Real Madrid.