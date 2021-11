Coronavirus.- Portugal investiga varios posibles casos de variante ómicron en Lisboa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La directora general de Sanidad del Gobierno portugués, Graça Freitas, ha reconocido este sábado que están investigando varios posibles casos de la variante ómicron en Lisboa, aunque ha rechazado por el momento referirse a ellos como "casos sospechosos".



Se trata de varios individuos que han estado en el sur de África llevados a Europa recientemente. "En este momento hay casos que están siendo investigados. No se puede decir que sean casos sospechosos. Son casos que están siendo investigados", ha explicado en declaraciones a la agencia Lusa tras visitar el centro de vacunación de Santo Domingos de Rana, en Cascais.



Los casos investigados están todos en Lisboa, aunque Freitas ha advertido de que "en cualquier momento puede surgir una alerta en cualquier región del país".



Freitas ha emplazado así a cualquier persona llegada recientemente del sur de África a dirigirse a una farmacia para someterse a una prueba de antígenos gratuita. La prueba deberá repetirse en un plazo de cinco días.



"Hasta la fecha no se ha detectado ningún caso en Portugal. Eso no quiere decir que no estemos investigando. Las autoridades sanitarias han señalado casos importantes, que pueden ser y serán investigados con una investigación genética", ha añadido.



Reino Unido ha anunciado la reimposición de restricciones como la mascarilla en transporte público y comercios o la obligatoriedad de una prueba PCR para todos los viajeros del extranjero. Además, numerosos países han vetado la entrada desde Sudáfrica, donde primero se detectó la nueva variante, y sus países vecinos.