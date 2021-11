Coronavirus.- La OMC aplaza su Conferencia Ministerial debido a la preocupación por la variante Omicron

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha decidido aplazar de forma indefinida su 12ª Conferencia Ministerial debido a la preocupación por la nueva variante de coronavirus B.1.1.529, conocida como Omicron.



La cita debía comenzar el 30 de noviembre y prolongarse hasta el 3 de diciembre, pero el anuncio de restricciones de viaje y requisitos de cuarentena en Suiza y muchos otros países europeos ha llevado al presidente del Consejo General, el embajador Dacio Castillo, a convocar una reunión de emergencia para abordar la situación.



"Dados estos desafortunados acontecimientos y la incertidumbre que provocan, no vemos otra alternativa que proponer el aplazamiento de la Conferencia Ministerial y volver a convocarla lo antes posible cuando las condiciones lo permitan", ha anunciado Castillo, mientras no se ha establecido un nueva fecha para el evento.



Por su parte, la directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, ha incidido en que las limitaciones de los viajes impedían a muchos ministros y delegados de alto nivel participar en las negociaciones cara a cara, lo que "haría imposible la participación en igualdad de condiciones", recoge un comunicado de la OMC.



"No ha sido una recomendación fácil de hacer, pero como directora general, mi prioridad es la salud y la seguridad de todos los participantes", ha añadido.



Los miembros de la OMC han apoyado unánimemente las recomendaciones y se han comprometido a seguir trabajando para reducir sus diferencias en temas clave como la respuesta de la OMC a la pandemia y las negociaciones para elaborar normas que reduzcan las subvenciones a la pesca perjudiciales.



"Esto no significa que las negociaciones deban detenerse. Al contrario, las delegaciones en Ginebra deberían estar plenamente capacitadas para cerrar el mayor número posible de brechas. Esta nueva variante nos recuerda una vez más la urgencia del trabajo que tenemos encomendado", ha subrayado la directora general.



Es la segunda vez que la pandemia obliga a posponer la 12ª Conferencia Ministerial. En un principio, la reunión debía celebrarse en junio de 2020 en Nur-Sultan (Kazajistán).



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado 'Omicron' a la nueva variante B.1.1.529, identificada por primera vez en Sudáfrica, y ha advertido de que podría conllevar un "mayor riesgo de reinfección", según las primeras evidencias científicas preliminares.



En este contexto, el ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaala, ha lamentado las "injustificadas" prohibiciones de viaje de la comunidad internacional, como las emitidas por Estados Unidos o la Unión Europea, contra el país tras el hallazgo y la propagación de la nueva variante.