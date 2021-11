Colombia.- Santos defiende que fue "barato" entregar cinco diputados a las FARC a cambio de la paz

26-03-2019 Juan Manuel Santos SUDAMÉRICA COLOMBIA POLÍTICA TWITTER



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El expresidente colombiano Juan Manuel Santos ha defendido este sábado la entrega de cinco diputados a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de la paz, un precio "barato".



"Entregarles cinco curules en la Cámara y Senado a las FARC fue un precio muy barato para terminar una guerra que estaba causando tanto daño a la sociedad colombiano", ha afirmado Santos en declaraciones a Blu Radio.



Para Santos hacer un proceso de paz que represente ir a la cárcel o no hacer política no tiene ningún fundamento. "Esa es una de las críticas y de los ataques que le hacen al proceso, no tienen ningún sentido. Entonces para qué van a entregar las armas, ¿para irse a la cárcel?, ¿para no hacer política?, entonces cuál es el sentido de una negociación de paz", ha argumentado.



Colombia ha celebrado esta semana el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz ratificados en 2016 en La Habana, aunque desde la desmovilización de la guerrilla se han seguido produciendo ataques contra sus antiguos integrantes.