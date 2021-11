Argentina.- Sobreseídas las causas contra Cristina Fernández y sus hijos por blanqueo de capitales con alquileres

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Justicia argentina ha sobreseído a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus hijos en las causas en las que se les investiga por presunto blanqueo de capitales mediante alquileres de propiedades y plazas hoteleras.



El Tribunal Oral Federal 5 ha tomado esta decisión respaldada por los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, si bien la magistrada Adriana Palliotti se ha mostrado en contra y ha abogado juzgar los hechos en un juicio oral y público.



La defensa de Fernández de Kirchner pidió el sobreseimiento del caso, en el que se determina si se llevó a cabo algún tipo de delito fiscal a través de la empresa Hotesur S.A. --de la cual la vicepresidenta es accionista-- y la creación de una presunta estructura de blanqueo --investigada a través del caso 'Los Sauces'--.



En un escrito, la defensa argumentó que los peritajes incorporados a la causa habían permitido probar que todo el "producto de la actividad hotelera y de alquileres fue bancarizado" por lo que "la inexistencia de dinero negro es evidente".



Al respecto, el fiscal federal Diego Velasco defendió que el juicio sobre las empresas de la familia de la vicepresidenta debía llevarse a cabo y dictar sentencia sobre la mandataria y sus hijos, Máximo y Florencia.



Sin embargo los jueces Grunberg y Obligado han optado por el sobreseimiento, que aún puede ser apelado y revisado en instancias superiores, han resuelto que "la apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento".



Asimismo, han señalado que nunca se llevó a cabo un delito de blanqueo de capitales porque los fondos que según la Fiscalía se habría lavado no fueron dinero negro porque provenían de contratos con el Estado, recoge el medio argentino 'La Nación'.



Los jueces han argumentado además que cuando se iniciaron los hechos investigados, en el año 2008 no había una ley que penase el autolavado, que fue considerado delito en 2011.



Asimismo, los jueces han determinado también el sobreseimiento de la acusación de asociación ilícita contra Cristina Fernández subrayando que ese caso está ya siendo investigado por otros tribunales.



La vicepresidenta se enfrenta a este caso tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman --al igual que en los casos 'Dólar Futuro' y el pacto con Irán, los cuales fueron anulados y sobreseídos, respectivamente--.



HOTESUR Y LOS SAUCES



En estas dos causas se investigan los negocios familiares de la familia junto con los contratistas de obra pública Lázaro Báez y Cristóbal López. 'Hotesur' analiza los negocios con Báez, responsable de administrar los hoteles de los Kirchner; mientras que en 'Los Sauces' se estudia la presunta puesta en marcha de una estructura de blanqueo de capitales a través de la simulación de alquileres administrados por la inmobiliaria familiar.



En este segundo caso se estiman operaciones financieras superiores a los 30 millones de pesos --cerca de 265.000 euros--, y en la investigación sobre la estructura hotelera presuntamente se blanquearon unos 80 millones de pesos argentinos --más de 700.000 euros--.



A la hora de solicitar el sobreseimiento, la defensa de la vicepresidenta y su familia se sustentó en "la inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de blanqueo de capitales imputadas", pues entendían que las transacciones estaban registradas en entidades bancarias.



"Teniendo en cuenta la perfecta trazabilidad de todo el dinero que fue recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se advierte que en los pagos cuestionados no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registraban sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias", defendió la familia de la vicepresidenta.



El fallo del Tribunal Federal 5 conocido este viernes supone también sobreseimiento a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez, y a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, entre otros.