Argelia.- El presidente de Argelia dice que un "retorno a la normalidad" de las relaciones con Francia es "inevitable"

Tebune subraya que los países deben tratarse "de igual a igual" y advierte de que "no tolerará ningún dictado" de París



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha dicho este viernes que un "retorno a la normalidad" de las relaciones argelino-francesas es "inevitable" pero deber llevarse a cabo con "condiciones".



"La otra parte (Francia) debe comprender que el trato de iguales no es en absoluto una provocación, sino un garante de la soberanía de un país, arrebatada al precio de 5.630.000 mártires que cayeron en el campo del honor entre 1830 y 1962", ha apostillado Tebune en una entrevista con la agencia estatal argelina de noticias, APS.



El mandatario ha insistido en que las relaciones entre los dos países deben tratarse a partir de ahora "de igual a igual" y ha advertido de que Argelia "no tolerará ningún dictado" ni aceptará que el establecimiento de relaciones con París "sea sinónimo de ponerse bajo su tutela".



La crisis diplomática entre los países se desató después de conocerse que el presidente francés, Emmanuel Macron, tildó a Argelia de "sistema político-militar" basado en la "renta histórica" y con una "historia oficial reescrita", tras lo que Argel llamó a consultas a su embajador a principios de octubre y prohibió los vuelos militares franceses en su espacio aéreo.



Además, la Presidencia argelina calificó estas palabras de "ataque intolerable a la memoria de los 5.630.000 valientes mártires que sacrificaron su vida en la heroica resistencia a la invasión colonial francesa" y el ministro de Exteriores argelino, Ramtane Lamamra, pidió a París "descolonizar su propia historia".