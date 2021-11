AMP.- Perú.- Castillo critica a los grupos que "quieren negar el Gobierno elegido" y "sembrar el desorden" en Perú

04-09-2021 El presidente de Perú, Pedro Castillo POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA PERÚ



El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha criticado este viernes a los "grupos" que "quieren negar la participación del Gobierno" que ha sido "elegido democráticamente", y ha advertido de que buscan "sembrar el desorden" en el país.



En el contexto de la moción de censura presentada contra el mandatario por incapacidad moral, Castillo ha arremetido contra los grupos que quieren frenar las acciones de su Ejecutivo y que "en estos años se han dedicado solamente a socavar la institucionalidad", ha dicho.



"Pretenden desestabilizar el país", ha avisado el presidente de la nación andina en el acto de clausura de la Cumbre Municipal del Bicentenario 2021, recoge la emisora peruana RPP.



Asimismo, ha asegurado que el "problema" para dichos grupos "no es Pedro Castillo", sino que solo quieren "recuperar el poder para seguir manipulando" a los ciudadanos, a quienes han "pisoteado sus derechos en el pasado".



"Tienen cuentas pendientes ante la Justicia y ahora buscan sembrar el desorden, no toleran que un maestro rural, que un agricultor haya llegado a la Presidencia de Perú", ha lamentado el mandatario, para defender que su Ejecutivo ha sido elegido de forma democrática por el pueblo peruano.



De este modo, ha aseverado que los ciudadanos quieren que se "dejen atrás estos enfrentamientos" y se "trabaje unidos por el bien de la patria", centrando esta labor en la lucha contra la "pandemia, economía, educación y seguridad".



En estas declaraciones Castillo no se ha referido concretamente a la moción en su contra, si bien es el frente que tiene abierto su Gobierno en este momento.



La oposición presentó el jueves una moción de censura por incapacidad moral contra el presidente de Perú, gracias a las firmas de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.



La propuesta de moción presentada la semana pasada por la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, logró finalmente 28 firmas, dos más de las necesarias, aunque ahora requiere el apoyo de un total de 52 diputados para que sea admitida a debate.



En ese caso, el Congreso acordará fecha y hora para el debate y la votación a la que el presidente Castillo debería acudir en presencia de un abogado. Para lograr su objetivo, la oposición necesita 87 votos a favor de 130 en un momento en el que la mayoría de las fuerzas parlamentarias ya han mostrado su rechazo a destituirle.



REUNIÓN CON EXMILITARES



En las últimas horas ha trascendido que Chirinos, la impulsora de la moción de vacancia contra Castillo, se reunió el pasado 4 de noviembre en su oficina del Congreso con cuatro líderes de los colectivos de exmilitares que consideran "terrorista" al presidente y apoyan su destitución.



En concreto, Chirinos se reunió con el coronel retirado Luis Mendoza Willis, líder del colectivo Legión Patriotas del Perú; y Federico Segismundo Suárez Bustamante, un exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del segundo gobierno del presidente Alan García (2006-211) e integrante de la Legión Patriotas del Perú, según informa el diario 'La República'.



También asistieron a la reunión el mayor general retirado Mario Pimentel Higueras, integrante del colectivo Zarumilla Fuerza Azul, y Marco Alva Queirolo, de la Legión Cívico-Militar Pedro Ruiz Gallo. El registro del Congreso y una fotografía publicada en redes sociales confirma el encuentro.



"Es muy importante la presencia en las calles, pero nosotros también buscamos un acercamiento con el Congreso porque ellos representan a las personas, y entonces ellos deben de saber qué buscamos en las calles, por qué marchamos y necesitamos gestos para demostrar que están con nosotros", ha explicado Luis Mendoza a 'La República'.



"El objetivo final es que no se implante el comunismo y para eso se tiene que vacar al presidente. Ella tomó notas de las denuncias que hemos presentado", ha añadido en referencia a la reunión con Chirinos.



Otros registros revelan contactos de Chirinos con el líder de Arica No Se Rinde, el teniente retirado Augusto Arenas Ávalos, el pasado 22 de noviembre. Este colectivo es uno de los más activos y más radicales.



Estos colectivos de exmilitares se suman a las manifestaciones de otros grupos radicales, como La Resistencia, Los Combatientes y La Insurgencia, implicados en acciones de acoso a quienes se oponen a la moción de censura.