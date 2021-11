Alguacil ante las bajas: "No me gustan los entrenadores que ponen excusas"

Imanol Alguacil, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

San Sebastián, 27 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no quiere perder el tiempo en lamentar las importantes bajas de Mikel Merino y David Silva, a los que podría unirse Alex Isak en el partido ante el Espanyol, al afirmar que no le gustan "los entrenadores que ponen excusas".

"Ya me conocéis, no buscaré excusas porque no me gustan los entrenadores que se agarran a ellas, a las lesiones u a otro tipo de causa. Tenemos que convivir con esto y afrontarlo con los que estamos porque el año pasado ya tuvimos partidos sin uno y sin otro y los hicimos bien", declaró desde la concentración en Barcelona el técnico txuri urdin.

El tropezón en Mónaco está olvidado para Alguacil, dejó abierta la puerta a cambiar la posición del extremo belga Januzaj para que haga el trabajo de Silva y recordó que también otros jugadores como "Robert Navarro u Oyarzabal pueden hacerlo y también está la opción de cambiar de sistema. Ya se verá por qué optamos", ha agregado.

El estilo de juego del Espanyol le gusta al técnico realista, que indicó que hombres como "Vidal, Embarba, Raúl de Tomas o Darder, además de buenos y de tener calidad, también son físicos y poseen mucho nivel, por lo que será un partido exigente como le ocurrió al Barcelona".

La buena imagen del equipo de Cornellá- El Prat en el derbi ante los azulgranas, que ha revalorizado al Espanyol, no cambia nada para Alguacil porque, subrayó, "ellos están haciendo una gran temporada, cuentan con un gran técnico y una plantilla que está arriba por su calidad".

La falta de frescura en los últimos encuentros también fue analizada, enfatizó que Valencia y Mónaco "son equipos poderosos físicamente pero contra los dos tuvieron ocasiones claras que no se materializaron". "Hubo llegadas para hacer mucho más daño", rememoró al hablar de los encuentros anteriores que han frenado la euforia en San Sebastián.

El bajón de resultados en los últimos compromisos no le hace dudar de su plantilla, señaló que no es normal enlazar 17 partidos sin perder. "Todos sabíamos que llegaría la derrota", afirmó.