Aitana regala más de 11 razones para quedarse en su concierto en Zaragoza

ZAR01. Zaragoza. 26/11/21.- La cantante Aitana interpreta una canción durante el concierto que ha ofrecido hoy en el Pabellón Príncipe Felipe ante más de 6.500 asistentes, todo el aforo disponible, y el primero en el que se ha pedido el pasaporte covid a la entrada. EFE/Javier Cebollada

Zaragoza, 26 nov (EFE).- Zaragoza, que no ‘Berlín’ y en donde no llueve sobre mojado, grita ‘eu gosto de você’ a Aitana, quien ha encandilado a las 6.500 personas que han asistido a esta cita en el Pabellón Príncipe Felipe el día 26 de noviembre.

La cantante, que recibió el Premio a ‘Mejor Artista en Directo’ de los 40 Principales hace unos días y que se recupera de una amigdalitis, ha presentado su gira "11 Razones Tour" que cuenta con canciones compartidas con artistas que también salieron del programa Operación Triunfo. Entre ellas destaca 'Cuando te fuiste', con Natalia Lacunza, y 'Si tú la quieres', con David Bisbal y que está dedicada a las personas mayores que han fallecido a causa de la pandemia.

Entre los temas no ha faltado 'Más de lo que aposté', 'Por', 'Más', 'Menos', 'Con la miel en los labios' y 'Tu foto del DNI', una canción que comparte con su mejor amigo de la infancia Marmi y que ha puesto a todo el público a saltar y corear una de las canciones más escuchadas de estos últimos meses.

También ha habido un hueco para la reivindicación por la igualdad y es que Aitana ha cantado 'Ni una más', una canción que, además de encender las linternas de todos los móviles del pabellón, retrata la realidad que viven muchas mujeres al sentirse inseguras cuando andan solas por la calle.

Antes de ella, ha tenido unas palabras con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer porque considera que debe "aprovechar el altavoz que tiene" y "exponer esta situación para combatirla".

Al ritmo del sonido de una banda completa en directo que recuerda a los años 2000, la cantante también ha viajado hasta 2018 con su primera canción 'Teléfono', coreada con palmas por los más pequeños que también bailaban a modo TikTok .

Una de sus últimas canciones ha sido la esperada 'Mon amour', la cual canta a dúo con Zzoilo y que sigue cosechando éxitos como situarse en el número 1 de México, donde ha prometido por sus redes sociales "ir pronto" y como entrar en el Top 50 mundial.

Aitana no ha "mandado un audio", pero sí ha demostrado cuánto quiere a su público, que ha tenido que adaptarse a las nuevas medidas y restricciones impuestas en Aragón con la presentación del Certificado COVID y que espera a Lola Índigo en este mismo escenario este sábado 27 de noviembre. EFE

