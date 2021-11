Afganistán.- Los talibán declaran su intención de crear "una fuerza aérea independiente" para defender Afganistán

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa talibán, Mohamad Yaqub Muyahid, ha anunciado la intención del movimiento de crear una "una fuerza aérea independiente en el país" sin ayuda de sus vecinos regionales ni de Estados Unidos.



"Estamos construyendo una fuerza aérea que no necesite de la ayuda de Estados Unidos, India, Pakistán, Uzbekistán y Tayikistán", declaró este pasado viernes Muyahid durante un reunión con responsables de las instalaciones aeroportuarias del país.



Asimismo, el Ministerio de Defensa talibán pondrá en marcha una operación para garantizar que las armas de fuego que actualmente existen en el país no acaben en manos de otros grupos armados fuera de Afganistán.



El Ministerio del Interior ha asegurado en este sentido que "el Emirato Islámico de Afganistán", el nombre oficial empleado por los talibán, "no permitirá que ni una sola bala abandone el país", según un comunicado emitido en respuesta a algunos vídeos difundidos en redes sociales que mostraban presuntamente el traslado de equipo militar afgano a Pakistán.



"Rechazamos completamente el contrabando de equipo militar a Pakistán", ha declarado el portavoz del Ministerio del Interior, Said Josti. "Nadie está autorizado a hacer eso", ha añadido, en comentarios recogidos por la cadena Tolo News.