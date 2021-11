27-11-2021 3 Recetas Exquisitas E Invernales Para Toda La Familia. MADRID, 27 (CHANCE) A muy pocos días de que comience el invierno, llega el frío y, con él, el auge de los platos calientes, especialmente los de cuchara, como sopas o purés y, también, las clásicas recetas navideñas como el tradicional Crumble de manzana. Desde Juice Plus+, expertos en salud y bienestar, presentan 3 recetas para toda la familia ideales para consumir en esta época. ¡No te las pierdas! Crumble de manzana: Este típico postre británico es uno de los favoritos en estas fechas en todo el mundo. Los ingredientes que se necesitan para un pastel de 6 porciones son: 1. Para la mezcla de frutas: 1 kg de fruta (congelada o fresca); recomendamos 5 manzanas peladas y cortadas en dados; 150 gr de moras; 150 gramos de arándanos; 1 cucharada de miel y zumo de limón. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR JUICE PLUS+



MADRID, 27 (CHANCE)



A muy pocos días de que comience el invierno, llega el frío y, con él, el auge de los platos calientes, especialmente los de cuchara, como sopas o purés y, también, las clásicas recetas navideñas como el tradicional Crumble de manzana. Desde Juice Plus+, expertos en salud y bienestar, presentan 3 recetas para toda la familia ideales para consumir en esta época. ¡No te las pierdas!



Crumble de manzana: Este típico postre británico es uno de los favoritos en estas fechas en todo el mundo. Los ingredientes que se necesitan para un pastel de 6 porciones son:



1. Para la mezcla de frutas: 1 kg de fruta (congelada o fresca); recomendamos 5 manzanas peladas y cortadas en dados; 150 gr de moras; 150 gramos de arándanos; 1 cucharada de miel y zumo de limón.



2. Para la cobertura del crumble: 50 gr de avellanas tostadas; 25 gr de pistachos, 1 cucharada de azúcar; 1 cucharadita de canela en polvo; una pizca de sal; 85 gr de harina y 50 gr de mantequilla fría.



3. Para la crema: 250 gr de yogur; 1 cucharada de Complete by Juice Plus+ de vainilla.



Pasos a seguir:



- Precalienta el horno a 180 grados. En una sartén, saltea las manzanas, las moras y los arándanos con el zumo de limón y la miel durante 7 minutos. Deja que espese un poco. Después, coloca la mezcla en una bandeja para horno o un molde para pasteles.



- Pica los frutos secos. En un bol, mezcla los frutos secos con la harina, canela, una pizca de sal y azúcar.



- Añade la mantequilla fría y utiliza las yemas de los dedos para crear una mezcla con una textura similar al pan rallado.



- En otro bol, combina el yogur con el Complete by Juice Plus+ de vainilla



- Espolvorea la mezcla de la cobertura sobre el relleno de frutas en el molde y mételo al horno durante media hora o hasta que se dore la parte superior. Por último, sírvelo en varios cuencos acompañado de Complete.



Chocolate caliente con naranja: Para elaborar esta receta para toda la familia que puedes degustar como postre o merienda se necesitan: 250 ml de tu leche favorita; media naranja rallada; 1 cucharada de chocolate en polvo intenso; 4 nubes de gominola y crema batida (opcional).



Pasos a seguir:



- Agrega la leche, la ralladura de naranja y el cacao en polvo en una cazuela pequeña y bátelo para mezclarlo todo, hasta que no queden grumos.



- Enciende el fuego a temperatura medio- baja y calienta el chocolate, removiendo con frecuencia para evitar que se queme.



- Sirve el chocolate caliente en tu taza favorita, si te han quedado trozos grandes de ralladura de naranja puedes utilizar un colador de té.



- Por último, cubre las tazas de chocolate con nubes o crema batida y... ¡a disfrutar!



Sopa de pollo y cebada: Esta sopa calienta cuerpo y alma y es una fuente equilibrada de fibra, proteínas y carbohidratos, lo que la convierte en una comida muy completa. A continuación, añadimos algunos tropezones y sabrosas texturas para convertirla en una incorporación sólida a tu dieta. Necesitaremos:



1. 300 ml de leche (0,1% de grasa)



2. 1 sobre de sopa de verduras



3. 2 cucharadas de cebada cocida



4. 2 cucharadas de pollo cocido, cortado en trozos y listo para comer



5. Media zanahoria muy bien picada



6. Un puñado de espinacas



Pasos a seguir:



- Cocina el pollo y la zanahoria



- Prepara el pollo y la zanahoria cortándolos en daditos.



- Asegúrate de que la cebada esté cocida al dente.



- En una sartén, vierte 300 ml de leche y un sobre de sopa de verduras hasta que esté caliente (pero sin que llegue a hervir).



- A continuación, añade la cebada, la zanahoria y el pollo cocido, y deja que hierva todo unos 2 minutos.



- Vierte en un bol



- Por último, añade las espinas a tu gusto