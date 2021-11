Venezuela.- Villarejo dice que intercambió información con 'El Pollo' sobre Podemos cuando estaban en la cárcel de Estremera

20-10-2021 El comisario jubilado José Manuel Villarejo, comparece en la Comisión del Congreso que investiga la 'operación Kitchen', en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Congreso reactiva este miércoles la Comisión Kitchen con las comparecencias del comisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. Ambos repiten en la Cámara Baja tras haber respondido ya a preguntas de los grupos parlamentarios en sendos interrogatorios celebrados en abril y mayo. En esta ocasión, Villarejo acude en pleno desarrollo del primer juicio que se sigue en su contra por tres piezas de la treintena que se investigan en el 'caso Tándem' y por el que se enfrenta a más de 100 años de prisión. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este viernes que intercambió información con el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal sobre Podemos cuando ambos estaban encarcelados en la prisión de Estremera (Madrid).



Así lo ha manifestado Villarejo a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde está siendo juzgado por tres piezas separadas de 'Tándem', al ser interrogado por los medios de comunicación sobre si es cierto que, tal y como publicó 'El Periódico de España', 'El Pollo' se acercó a él cuando estaban recluidos para obtener documentos relativos a la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela.



"El señor Hugo Carvajal estuvo conmigo en prisión durante varios meses y es cierto que estuvimos intercambiando información que yo tenía y que él contrastó", ha dicho antes de adentrarse en la sede judicial.



Villarejo ha aclarado que "fundamentalmente" quien tenía esa información era Carvajal, de modo que él se limitó a confirmársela. Asimismo, ha precisado que no hubo intercambio de documentos porque no tenía papel alguno en Estremera, por lo que todo fue hablado.



"Yo lo que tenía era información en mi cabeza y, curiosamente, cuando uno está en situaciones complicadas la neuroplasticidad funciona, entonces, yo le decía: 'Oye, yo sé que tal, yo iba a ver a tal persona. ¿Tú le conoces? Sí, este era responsable de tal'", ha ilustrado.



Villarejo ha apuntado que ese intercambio de información se refirió también a "cómo funcionan los servicios de Inteligencia de Venezuela, que están absolutamente apadrinados por los servicios de Inteligencia cubanos".



"Y yo lo entiendo, Venezuela tenía su proyecto, que es provocar agitación en aquellos países que interesaba, y probablemente esa fue una de las estrategias. Yo eso lo tengo denunciado", ha indicado.