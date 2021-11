Una nueva variante "posiblemente más contagiosa" y otras claves de la covid-19 en Latinoamérica

Personal médico fue registrado durante una jornada de inmunización para aplicar la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19, en el centro de salud de El Chorrillo, en Ciudad de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Redacción América, 26 nov (EFE).- Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se reunió para analizar el impacto de la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica determinó que se trata de una "variante de riesgo", posiblemente más contagiosa y que podría afectar la eficacia de las vacunas actuales.

El organismo internacional reconoce que algunas de las nuevas mutaciones de esta variante –que se han detectado en Sudáfrica, Botsuana, Hong Kong (China) y Bélgica- parecen sugerir una mayor capacidad de transmisión que otras anteriores, con casos detectados "en casi todas las provincias sudafricanas", lo que podría indicar “que tiene ventaja a la hora de propagarse".

Esta y otras cuatro claves del coronavirus esta semana:

VARIANTE OMICRÓN PREOCUPA A LAS AUTORIDADES

Reunidos de emergencia en el llamado Grupo Asesor de Expertos en la Evolución de Virus, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la aparición de la denominada variante omicrón, “posiblemente más contagiosa” que otras variantes de la covid-19, que ha coincidido con un fuerte aumento de las infecciones en Sudáfrica.

Aunque no indicaron, por el momento, si la nueva variante es más o menos resistente a las vacunas, existe el temor de que sí pueda afectar la eficacia de dichos medicamentos, por lo que los principales fabricantes de vacunas anticovid en occidente, entre ellos los estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, informaron que ya están probando la efectividad de sus productos contra la variante detectada en el África austral.

La aparición de la nueva variante provocó una numerosa suspensión de viajes y restricciones de movilidad a algunos países africanos del sur.

EE.UU., por ejemplo, que inicialmente había decidido esperar más datos para decidir si suspendía el tráfico aéreo con Sudáfrica y otros países africanos, anunció en las últimas horas que a partir del próximo lunes pondrá restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del Sur del continente africano: Botsuana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Esuatini, Mozambique y Malawi.

El Gobierno de ese país se refirió únicamente a "restricciones en el tráfico aéreo", y no dio por el momento más detalles acerca de cuáles son exactamente las implicaciones.

Asimismo, la nueva variante provocó que el petróleo Brent se desplomara un 10 % y que Wall Street cerrara en rojo, con un importante retroceso en su principal índice de referencia, el Dow Jones de Industriales, que cayó un 2,53 % en su peor descenso del año, pues se teme que omicrón obligue nuevos confinamientos.

BIDEN URGE A PAÍSES RICOS A DONAR VACUNAS

El presidente de EE.UU., Joe Biden, reiteró su petición a los países ricos para que donen más vacunas, ante la aparición en el sur de África de la variante omicrón.

"Ya es hora de que otros países igualen la velocidad y generosidad de Estados Unidos", indicó el mandatario en un comunicado.

Para Biden, la nueva variante hace "todavía más claro" que la pandemia no terminará hasta que haya vacunas disponibles en todo el planeta y reiteró su petición de que se elimine la propiedad intelectual de las vacunas para que puedan fabricarse en cualquier parte del mundo.

MERCK REBAJA LA EFECTIVIDAD DE SU MEDICAMENTO ANTICOVID

La empresa farmacéutica estadounidense Merck rebajó la efectividad de su fármaco oral para tratar la covid-19 en pacientes adultos, que antes aseguró que era del 50 % y ahora indica que es únicamente del 30 %.

En un informe de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), Merck informó que los análisis finales apuntan a una efectividad de la pastilla del 30 %, significativamente por debajo de lo que la propia empresa había dicho en octubre.

El fármaco Lagevrio (molnupiravir) aún es estudiado por la FDA para su potencial aprobación, y se sabe que su uso antiviral reduce el riesgo de ser hospitalizado y fallecer.

El medicamento, disponible en cápsulas, debe tomarse dos veces al día durante 5 días, por adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que sean pacientes de riesgo de desarrollar la enfermedad en su estado grave.

COSTA RICA, CON UN 90 % DE VACUNAS PFIZER

Costa Rica ha recibido el 90,68 % de las vacunas contra la covid-19 pactadas en el contrato de compra con Pfizer/BioNTech.

El Gobierno del país indicó en un comunicado que a la casa farmacéutica le resta por enviar 559.130 dosis, las cuales llegarán durante las cinco semanas que restan del año.

Datos oficiales indican que hasta la fecha Costa Rica suma 7.732.485 dosis recibidas. De este total, 6.702.385 vacunas corresponden a contratos de compra, de las cuales 5.443.035 son Pfizer/BioNTech, 1.000.000 son de AstraZeneca, que ya completó el contrato, y 259.350 por medio del mecanismo multilateral Covax que solo ha entregado el 12,7 % de lo acordado.

Según la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al 22 de noviembre el país contabiliza la aplicación acumulada de 7.034.276 dosis.

URGEN DIÁLOGO EN MARTINICA ANTE DISTURBIOS DE PERSONAS ANTIVACUNAS

El presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Keith Mitchell, llamó al diálogo en los territorios franceses de ultramar de Martinica y Guadalupe, países miembros del grupo, ante los disturbios provocados por quienes se oponen a la vacunación obligatoria contra la covid-19.

"Instamos a un diálogo que comience con el principio básico de que todos estamos en riesgo y que el enemigo es el virus y no los demás", dijo Mitchell.

El pronunciamiento se dio luego de que se convocara en Martinica una huelga general en protesta por la vacunación obligatoria contra la covid-19 de los trabajadores sanitarios. Guadalupe, en tanto, sufría disturbios en los que los manifestantes emplearon armas de fuego, causaron destrozos en farmacias, comercios y saqueos generalizados.

Las tasas de vacunación en los territorios de ultramar franceses del Caribe son en general mucho más bajas que las del continente y su población ha mostrado gran oposición a las medidas contra la covid-19.