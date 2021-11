Tenis.-AMP.- Tenis/Davis.- Carreño remata a Ecuador y el dobles firma un importante 3-0

26-11-2021 Pablo Carreño. El asturiano remontó a Emilio Gómez y después logró el pleno junto a Granollers Feliciano López había puesto el 1-0 ante Roberto Quiroz DEPORTES ÁLVARO DÍAZ / RFET



El asturiano remontó a Emilio Gómez y después logró el pleno junto a Granollers



Feliciano López había puesto el 1-0 ante Roberto Quiroz



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El tenista español Pablo Carreño remontó (5-7, 6-3, 7-6(5)) este viernes a Emilio Gómez para dar a España el primer punto de las Finales de la Copa Davis, en su estreno ante Ecuador, después de que Feliciano López cumpliera también ante Roberto Quiroz (6-3, 6-3), mientras que el dobles, con Carreño y Marcel Granollers, puso un 3-0 que puede ser importante para estar en cuartos.



Carreño sujetó una relación complicada con el Mundial de tenis para encontrar su sitio en el Madrid Arena. El tenista asturiano --3-4 en puntos individuales en la Davis-- comenzó sorprendido por el alto nivel de su rival, un Gómez que sacó golpes de calidad y mordió para aferrar a su país a la eliminatoria. El sudamericano rompió primero y aunque el español respondió, siguió apretando hasta que Carreño entregó el set con una doble falta.



Ni el público pudo levantar al jugador local en el inicio del segundo parcial, hasta que en el sexto juego salvó una bola de 'break'. Ahí reaccionaron Carreño y el Madrid Arena, y Gómez lamentó la ocasión perdida hasta verse en el tercer parcial con las fuerzas igualadas. El asturiano se soltó y cogió ventaja, pero Gómez vendió cara la remontada de su rival.



Al resto se le presentaron dos bolas de partido a Carreño, y de ahí pasó a perder su saque. Gómez vio la puerta abierta y se coló en el partido hasta forzar el 'tie-break'. Ahí hubo alternativas para ambos, un punto tremendo en la red, y otras dos bolas de partido para un Carreño que empieza a cogerle el gusto a la Davis.



Sin descanso, el asturiano enlazó otras dos horas y media de tenis junto a Granollers, y ambos sellaron un 3-0 que según lo que ocurra con Rusia puede ser importante para pasar como segunda. Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo hincaron la rodilla en un intenso 6-4, 5-7(5), 7-6(2) que terminó pasadas las 12 de la noche. La dupla española remontó 'break' abajo en el tercer parcial.



FELICIANO RESUELVE SU INESPERADO PAPEL



En el inicio del torneo para la seis veces campeona y, cono hace dos años, anfitriona, Feliciano dio el primer punto con doble 6-3 ante Quiroz. El equipo de Sergi Bruguera tuvo un estreno feliz en la defensa de la 'Ensaladera' para ir olvidando los problemas de las bajas de Roberto Bautista y Carlos Alcaraz, quien dio positivo por coronavirus hace menos de 24 horas.



El capitán optó por dar el primer individual a un Feliciano que no lo tenía en su agenda pero que sin duda estaba preparado y con experiencia de sobra. El toledano respondió apoyado por el Madrid Arena y 14 saques directos, un servicio que le permitió terminar con la resistencia de su rival. Quiroz no pudo levantar las dos roturas, una en cada manga, que dieron la victoria al español.



Feliciano empezó con ciertos problemas, con un 0-40 en su primer servicio, y una bola de rotura más, que acertó a salvar. Sin embargo, López aprovechó su oportunidad en el cuarto para lograr el 'break' que resultó clave, aunque Quiroz se dejó otro opción.



La segunda manga tuvo un desarrollo similar. Los dos impusieron sus servicios hasta el quinto juego, donde el español rompió para coger una ventaja que no dejaría escapar como buen cañonero en la línea de saque. Cumplieron 'Feli' y después también Carreño por partida doble y Granollers, en un equipo que se olvida de los problemas a base de victorias.