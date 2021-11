Shakira revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

Shakira (@shakira) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.499.464 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares fueron:





The night before Laundry Service was released, I played a launch show at the Roseland Ballroom in NY - and so the night before the album's 20th anniversary we’re putting five songs from it on @YouTube! Hope you enjoy! ▶️#LINKINBIO #LaundryService20





Happy 20th birthday Laundry Service. Thank you for everything. X #LaundryService20





👀💥👀💥





I just heard that the Hips Don’t Lie video hit a billion views on @YouTube! Incredible! Sending love to everyone who’s watched it and to @wyclefjean for being such a crucial part of that song (and for ensuring that people still always say my name twice! 🤣) Acabo de oír que “Hips Don’t Lie” ya tiene mil millones de reproducciones! Increíble! Un beso a todos los que la han hecho crecer y a @wyclefjean por ser crucial en esta canción y el responsable de que hasta hoy cuando digan mi nombre lo hagan dos veces !🤣)





New shot by @jaumedelaiguana for the #Shakiraperfumes line. Nueva foto de @jaumedelaiguana para #ShakiraPerfumes. ShakHQ

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Inició su carrera musical en 1991, tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes.

Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos. Años después, en 1998, continuó trabajando con Ochoa en su álbum ¿Dónde están los ladrones?, que la convirtió en la artista más popular de América Latina.

En 1999, la transmisión de su primer álbum en vivo MTV Unplugged se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos. El éxito internacional llegó en el 2001 con su álbum Laundry Service, situándola en la cima del mercado anglosajón con más de 13 millones de álbumes vendidos, figura en el número 172 del Definitive 200 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Shakira posee diversos premios, entre ellos 42 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards y 13 Latin Grammy. También ostenta de varios Guinness World Records y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El 2 de febrero de 2020, Shakira encabezó junto a Jennifer Lopez el Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, Miami Gardens, Florida, el cual se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más vistos de todos los tiempos.