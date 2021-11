Senadores mexicanos de oposición piden recurso constitucional ante acuerdo

Fotografía cedida hoy cortesía del Senado de la República, de su presidente Olga Sánchez Cordero durante una sesión de trabajo en Ciudad de México (México). EFE/ Senado de la República /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 25 nov (EFE).- Al menos 53 senadores de oposición solicitaron este jueves a la presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero, interponer un recurso constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional.

El lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo "en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional".

Ante la petición, Sánchez Cordero dijo que someterá "a consulta jurídica" la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal.

Tras el debate que se llevó a cabo sobre el tema, Sánchez Cordero dijo que quería "tener una opinión jurídica" del órgano jurídico "con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional".

Señaló que su duda es fundada y le dará "puntual respuesta" a esta petición, e informó de que ya instruyó para que se realice el estudio jurídico correspondiente al no tener "una respuesta sobre la legitimación de este Senado para presentar la controversia".

Recordó que la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad se puede iniciar con el 33 % de los senadores y versaría sobre si el acuerdo vulnera o no la Constitución Política.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que el acuerdo del Ejecutivo tiene "una razón válida" para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se requiere respaldar a las regiones rezagadas.

Monreal señaló que alrededor de 80 legisladoras y legisladores "no están de acuerdo con que Sánchez Cordero presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República".

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su acuerdo al señalar que solo sirve para "agilizar trámites" y no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.

El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- son algunas de las principales obras del Gobierno de López Obrador.

Pese al discurso de austeridad y a raíz de las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice estos megaproyectos.