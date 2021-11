¿Qué cambia desde el 1 de diciembre con el "estado de calamidad" ?

Antonio Costa. EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Lisboa, 26 nov (EFE).- A partir de 1 de diciembre, Portugal retomará el "estado de calamidad" con un paquete de restricciones para frenar la expansión de la pandemia que incluyen teletrabajo y tests negativos para entrar en el país.

Además, será obligatorio el certificado digital para acceder a restaurantes o alojamientos turísticos y un test negativo para entrar en discotecas y bares.

Las medidas más restrictivas llegarán después de las vacaciones navideñas, entre el 2 y el 9 de enero, justo antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 30 de enero.

Solo están exentos de presentar certificados y test negativos los menores de 12 años.

Paralelamente, el país, con más del 86% de su población vacunada, acelera la tercera dosis entre los colectivos de riesgo y estudia avanzar con las vacunas para los niños.

¿Qué cambia en Portugal desde el 1 de diciembre?

ESTADO DE CALAMIDAD

A partir del 1 de diciembre, Portugal entrará en fase de estado de calamidad (por debajo del nivel más alto, estado de emergencia).

El Gobierno recomienda a los más de diez millones de habitantes lusos hacerse test de manera regular y teletrabajar cuando sea posible.

También será obligatorio el uso de mascarilla en los espacios cerrados.

DEPORTE, CULTURA Y OCIO

Para acceder a restaurantes, alojamientos turísticos y gimnasios será obligatorio mostrar el certificado digital de vacunación.

No se limita el aforo en grandes eventos cerrados sin lugares marcados ni en citas deportivas, pero además del certificado se exigirá un test negativo con una vigencia máxima de 72 horas.

En cines y teatros, bastará con el certificado de vacunación y la mascarilla siempre que los asientos estén asignados. En caso contrario, se exigirá test.

También será necesario certificado y test negativo en el interior de bares y discotecas. El ocio nocturno es el más castigado con las restricciones porque, entre el 2 y el 9 de enero, tendrá que cerrar sus puertas.

El test negativo será obligatorio en las visitas a residencias y hospitales.

REFUERZO DE CONTROLES EN AEROPUERTOS

Para entrar en Portugal, por vía aérea, marítima o terrestre será necesario el certificado de vacunación y un test negativo (PCR o antígeno de farmacia, están excluido los autotest) realizado con 72 horas de antelación, como máximo.

Portugal reforzará los controles en sus aeropuertos y exigirá que los pasajeros presenten el test negativo antes de embarcarse en vuelos con destino al país.

El Gobierno ha anunciado sanciones de hasta 20.000 euros para las compañías aéreas que no cumplan la normativa y no exijan los test a sus pasajeros.

En el caso de los cruceros, los turistas que lleguen a Portugal también han de mostrar un test negativo.

FRONTERA CON ESPAÑA

La frontera terrestre entre España y Portugal seguirá abierta y con libre circulación, aunque los agentes portugueses podrán realizar controles aleatorios y solicitar el certificado de vacunación y el test negativo en cualquier momento.

SEMANA DE "CONTENCIÓN", DEL 2 AL 9 DE ENERO

Tras las vacaciones navideñas, las restricciones se endurecen con lo que el Gobierno ha bautizado como "semana de contención".

Entre el 2 y el 9 de enero, justo antes del inicio de la campaña para las elecciones generales convocadas para el día 30 de enero, el Gobierno recomienda reducir los contactos sociales, recupera el teletrabajo obligatorio y retrasa una semana el inicio de las clases en los colegios.

Además, bares y discotecas permanecerán cerrados.