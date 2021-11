Peso colombiano se debilita sobre 4.000 a nuevo mínimo: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso colombiano se debilitó, traspasando el nivel psicológico de 4.000 por dólar, al tiempo que la preocupación por una nueva variante de coronavirus afectaba el apetito por el riesgo en todo el mundo. El sentimiento se ve exacerbado por la reducción de la liquidez después de un feriado en Estados Unidos, lo que se suma a la volatilidad intradía en varios mercados. La moneda colombiana se debilitaba más del 1% a 4.010 por dólar, un nuevo mínimo en lo que va del año.

La junta del banco central de Colombia se reunirá el viernes, aunque es una reunión en la que no se tomarán decisiones de tasas. Los operadores seguirán atentos a los acontecimientos internacionales vinculados al covid-19.

Las acciones en Europa se desploman, con algunos índices cayendo hasta un 4%. Mientras que la Organización Mundial de la Salud y científicos en Sudáfrica estarían trabajando de forma acelerada para determinar qué tan rápido se puede propagar la variante B.1.1.529 y si es resistente a las vacunas. Lo que se sabe hasta ahora es que la variante tiene muchas más mutaciones que delta, lo que aumenta sus probabilidades de ser más transmisible y más capaz de evadir la inmunidad previa.

Los mercados de productos básicos también se han visto gravemente afectados, con el cobre cayendo más del 3% y el petróleo perdiendo más del 8% en Estados Unidos por el temor de que sea necesario implementar más restricciones para combatir el covid-19.

El peso chileno, por su parte, caía, revirtiendo en gran medida las ganancias registradas después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La tasa USD/CLP subía cerca de un 1% a 829 pesos.

El sol peruano, en tanto, bajaba por quinto día. La tasa USD/PEN ganaba un 0,1% a 4,0370 soles.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente)

