Opositor venezolano insiste en que es el gobernador electo del estado de Chávez

Caracas, 26 nov (EFE).- El opositor venezolano Freddy Superlano, quien participó en las elecciones del pasado domingo como candidato en Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, insistió este viernes en que fue elegido gobernador de la entidad y que seguirá en las calles hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los resultados.

"Sabemos que las actas que faltan no cambiarán la verdad que hoy es de conocimiento nacional y mundial, y es que yo Freddy Superlano fui electo por mi gente para ser el gobernador de Barinas", expresó en Twitter el político, quien participó como aspirante de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones regionales del pasado domingo.

El candidato indicó que, el domingo, la expresión popular se manifestó y "eligió un nuevo gobernador".

"Durante estos cinco días nos hemos mantenido en la calle de manera pacífica y firme, y sepan que eso no va a cambiar", añadió.

Superlano se disputa la entidad con Argenis Chávez -hermano del que fue mandatario venezolano de 1999 hasta su muerte en 2013-, al que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por vencedor en el primer boletín de resultados provisionales, pese a que todavía faltaba por escrutar el 10 % de los sufragios y la diferencia entre ambos era de solo 673 votos.

Sin embargo, en el segundo boletín, en los que el ente electoral brindó porcentajes del resto de regiones, no se refirió a Barinas y hasta el momento no se han publicado resultados de esa región.

El CNE informó hoy que la Junta Nacional Electoral (JNE) se encargará de totalizar las "actas faltantes en la elección de gobernador del estado Barinas".

"La decisión, acordada por unanimidad, se tomó tras evaluar las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el vencimiento de los tiempos legales establecidos", dijo el CNE en un comunicado de prensa.

El ente añadió que, hasta este jueves, la Junta Regional de Barinas había adjudicado los cargos de 11 de los 12 alcaldes de los municipios en la región, "faltando tan solo el cargo de gobernador y el de alcalde o alcaldesa del municipio Arismendi, al que corresponden las actas faltantes".

El opositor Superlano sostuvo que los funcionarios afines al oficialismo "saben" que Chávez perdió y que no es "invento, los mismos números que manejamos nosotros, los manejan ustedes y hoy ustedes tienen la oportunidad de rendir honor a sus investiduras y funciones para los que se formaron".

"A la comunidad internacional les agradezco su compañía y esfuerzos para hacer visible lo que hoy sucede en Barinas, que no es más que la decisión de un pueblo de optar por el cambio, progreso y bienestar de su tierra", apuntó.

Los venezolanos estaban llamados el pasado domingo para elegir a los 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales, en unos comicios en los que los electores podían optar por el oficialismo o la oposición mayoritaria, que no concurría a unas elecciones desde 2017.