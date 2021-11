OMS clasifica a Omicron como ‘variante de preocupación’

(Bloomberg) -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) categorizó la variante de coronavirus descubierta recientemente por investigadores sudafricanos como “variante de preocupación”, ya que representa una amenaza que podría frustrar los esfuerzos de los países para frenar la propagación del covid-19.

La OMS asignó la letra griega Omicron a la variante, que hasta ese momento se conocía como B.1.1.529, luego de que un panel de expertos se reuniera este viernes para discutir la cepa.

En Sudáfrica, “esta variante se ha transmitido a un ritmo más rápido que las anteriores, lo que sugiere que podría tener una ventaja de crecimiento”, dijo la OMS este viernes.

Los científicos aseguran que la variante B.1.1.529 porta una gran cantidad de mutaciones en su proteína de espiga, que juega un papel clave en la entrada del virus en las células del cuerpo, y que también es el objetivo de las vacunas, por lo que si la proteína cambia lo suficiente, aumenta la preocupación de que las mutaciones puedan protegerla contra las vacunas.

Cuanto más circula el virus, más oportunidades tiene de mutar, dijo el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, antes de la reunión del panel. La evidencia preliminar sugiere que Omicron puede presentar un mayor riesgo de reinfección que otras variantes preocupantes, dijo la OMS este viernes.

La OMS usa el término “variante de preocupación” para referirse a cepas que presentan riesgos adicionales para la salud pública mundial. Hasta el momento, ha identificado cuatro de ellos, además de Omicron. La OMS también llama a algunas cepas “variantes de interés” si ameritan un seguimiento estrecho debido a su riesgo emergente.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahla, dijo el jueves que la variante, secuenciada por primera vez el 11 de noviembre, era motivo de gran preocupación, y muchos países siguieron el anuncio con restricciones de viaje a la región. Susan Hopkins, asesora médica en jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, dijo que la cepa es la más preocupante hasta el momento.

